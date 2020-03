‘Dolittle’ de Robert Downey Jr. sortira demain sur le digital

Le dernier film de Robert Downey Jr., Dolittle sortira sur Digital demain, le 24 mars.

Dolittle de Robert Downey Jr. est un film qui sera peut-être mieux connu pour son drame en coulisses qu’autre chose. La date de sortie du film a été repoussée à plusieurs reprises, a subi de nombreuses réécritures et reprises à la suite de tests de dépistage médiocres et aurait été un cauchemar sur lequel travailler. Le résultat final, malheureusement, ne s’est pas déroulé aussi bien que certains auraient pu l’espérer.

Curieusement, ce n’est pas le premier film mettant en scène le docteur Dolittle à subir un tel sort. La première adaptation de la propriété, le film de 1967, Doctor Dolittle a connu une série notoire de problèmes de production qui ont entraîné une augmentation du budget de trois fois son montant d’origine. Cela a finalement contribué au film au box-office et à la réception de critiques mitigées à négatives de la part des critiques. À l’époque, le film a tué le marchandisage lié au film et est cité comme l’un des films qui ont mis fin aux sorties en salles de style roadshow. Dolittle, de Robert Downey Jr., a également subi un sort similaire.

Dolittle n’était pas le film gracieux pour Robert Downey Jr. dans la star après avoir terminé sa carrière d’Iron Man dans Avengers: Fin de partie. Au cours de sa sortie en salles, le film ne rapporterait que 227 millions de dollars sur un budget de 175 millions de dollars. Le film n’a pas été bien reçu par les critiques non plus et ne détient qu’une note d’approbation de 14% sur Rotten Tomatoes. Universal, cependant, continue de pousser la sortie du film à la maison, qui a été publiée plus tôt que la plupart des gens ne le pensaient probablement.

Sur le compte Twitter officiel de Dolittle, il a été annoncé que le film serait disponible en numérique le 24 mars:

Imaginez @RobertDowneyJr être votre professeur! Propre #DolittleMovie sur Digital 3/24 et Blu-ray 4/7: https://t.co/Y3QS0TYNm8 pic.twitter.com/2qAeQCg90f

– Dolittle (@DolittleMovie) 20 mars 2020

Qu’avez-vous tous pensé de Dolittle de Robert Downey Jr.? Était-ce aussi mauvais que les critiques l’avaient dit? Vaut-il la peine de regarder sur le numérique? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Dolittle de Robert Downey Jr. sera disponible le 24 mars numérique et sur DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD et à la demande le 7 avril.

Source: Twitter

Trey Griffeth

