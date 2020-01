Dolittle devrait perdre 100 millions de dollars après un attentat au box-office

Je pensais qu’il avait d’abord dépassé les attentes du box-office, Dolittle est en train de devenir une entreprise coûteuse pour Universal Pictures – un studio encore sous le choc des calamiteux Cats, mais plus à ce sujet plus tard.

Selon The Hollywood Reporter, Dolittle de Robert Downey Jr.a récolté 30 millions de dollars au cours du week-end des fêtes (ainsi que 20 millions de dollars supplémentaires à l’étranger), mais il faudra un petit miracle pour que le film récupère son budget de 175 millions de dollars. Pourquoi demandes-tu? Parce que le film d’aventure alimenté par CGI a été déchiré par la critique, avec un score de Rotten Tomatoes de seulement 19%. C’est… problématique.

C’est la dernière interprétation sur grand écran de la nouvelle série de Hugh Lofting, sur un médecin qui a la capacité de parler aux animaux. Malheureusement, Dolittle n’a pas la plupart de l’humour (et pratiquement toute la magie) du classique des années 1920 de Lofting. Le résultat? Un raté coûteux pour les pouvoirs en place chez Universal, avec THR projetant maintenant une perte pouvant atteindre 100 millions de dollars quand tout est dit et fait.

Deux fois retardée, Dolittle aurait été en proie à des problèmes dès le début de son développement. En octobre dernier, par exemple, une personne prétendant être l’un des membres de l’équipe du film a annoncé le réalisateur de “batsh * t” Stephen Gaghan dans un message très public sur Twitter, qui a déclaré que Gaghan fonctionnait sans beaucoup de plan – sans parler de vision créative. Universal a réussi à récupérer Dolittle à la 11e heure, mais même quand même, les critiques n’ont pas été gentilles.

Avec également Michael Sheen et les voix d’Emma Thompson, Rami Malek et Marion Cotillard, Dolittle a été officiellement «couronné» comme la première bombe au box-office de 2020. C’est un autre raté coûteux pour Universal Pictures après les désastreux Cats, et nous sommes intrigués de savoir où la carrière non-Marvel de Robert Downey Jr. va ensuite.