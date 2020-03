Dolittle Star dit que nous devrions remplacer les poignées de main par Black Panther Salute au milieu du coranavirus

En ces temps de peur et de terreur, il est plus important que jamais de trouver des sujets de sourire. C’est une vérité plus générale qu’un article spécifique, mais restez positif.

En ce qui concerne la peur et la terreur, voici une nouvelle suggestion de poignée de main de l’actrice Octavia Spencer. Parmi Panthère noireLes cadeaux du monde (ils n’étaient pas entièrement cinématographiques) étaient le salut «Wakanda Forever», un symbole de bras croisés qui est devenu un mème instantané sur Internet. Étant donné que les poignées de main au milieu de l’épidémie de coronavirus sont hors de la table, cela nous laisse sans salutations appropriées. Alors pourquoi, comme Spencer le préconise dans le post Instagram ci-dessous, adopter Wakanda Forever pour tous les hellos et au revoir dans les mois à venir? J’ai vu de pire suggestions.

Cliquer pour agrandir

N’hésitez pas à laisser vos propres idées de poignée de main corona-pandemonium dans la section commentaires. Et étant donné qu’il s’agit d’un site Web de films / TV / jeux, si vos suggestions pouvaient être liées à ces catégories, ce serait bienvenu. Par exemple, nous pourrions commencer à utiliser le salut d’Arnold J. Rimmer de Red Dwarf. J’accepte que la référence puisse être une touche ésotérique, alors apportez des alternatives plus populaires si vous en avez. Pour le moment, Rimmer est tout ce que j’ai.

J’espère qu’au moment de la sortie de Black Panther 2, nous n’aurons pas tous été éliminés par le virus. N’ai-je pas dit que nous devions rester positifs? Je ne vis pas vraiment mon credo là-bas. Au moins, nous avons encore Panthère noire? Ce n’est pas non plus un message d’espoir. OK, je l’ai. Terminons avec quelques conseils pratiques et totalement non hystériques sur la pandémie. Rendez-vous à l’abri antiatomique le plus proche et préparez-vous à attendre l’apocalypse zombie induite par la maladie. Je pense que je l’ai cloué cette fois. Restez positif.