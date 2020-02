Dolores Catania dit que Frankie est trop occupé à ce jour après les rumeurs de rencontres avec Gia Giudice

Les enfants de Real Housewives of New Jersey continuent de grandir. Cette saison, la fille de Teresa Giudice, Gia, ira au bal. Son rendez-vous est le fils de Dolores Catania, Frankie. Découvrez ce que Dolores avait à dire sur le calendrier de Frankie qui l’empêchait de sortir ensemble et plus encore.

Frankie Catania et Gia Giudice sont allés au bal ensemble

Les fans de RHONJ ont commencé à se demander si Frankie et Giudice sortaient ensemble parce qu’ils sont allés au bal ensemble en mai 2019. Sa mère a également partagé les photos sur Instagram et les a appelés “deux humains parfaits”.

Ils ont également été vus lors du défilé ENVY de Melissa Gorga. Dolores a ensuite abordé leur relation avec les gens.

“Ils sont amis depuis qu’ils sont petits”, a-t-elle déclaré. La mère a dit “il n’y avait pas d’œil sec dans la chambre” quand ils les ont pris en photo avant de se rendre au bal de promo.

“Si je pouvais les avoir mariés là-bas – comme, Gia était la parfaite petite fille italienne”, a-t-elle admis. «S’assurer que ma mère allait bien, que ma mère s’est assise et a mangé. Et Frankie a acheté ses boucles d’oreilles Chanel. Ils étaient beaux. Ensuite, Gia m’a appelé pour me faire savoir qu’ils rentraient bien. »

À l’époque, elle disait toujours qu’il n’y avait pas de romance entre eux malgré son approbation. «Ce sont des amis proches», a-t-elle déclaré. “Je veux dire, Frankie et Gia n’aiment pas nous parler de leurs affaires personnelles, mais le truc de Frankie, c’est qu’il dit:” Je n’ai rien à offrir à personne pour le moment. J’ai du travail à faire. Je ne peux pas donner à quelqu’un l’attention qu’il mérite. »

Une partie de leur soirée de bal sera sur «RHONJ»

La bonne nouvelle est que leur soirée de bal sera quelque peu couverte sur RHONJ pour les fans curieux de leur temps ensemble. Un clip a montré leurs familles ensemble au domicile de Giudice.

Teresa a parlé de la petite fille de Gia et de son apparence adulte dans sa robe de bal. Le grand-père de Gia, Nono est également devenu ému en la voyant cette nuit-là. Gia a admis qu’elle essayait de passer un bon moment malgré que son père ne puisse pas être là.

Elle a dit que Frankie était trop occupée à ce jour

Frankie Catania, Dolores Catania et Frank Catania sur «RHONJ» Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Il y a une raison pour laquelle les deux ne sortent pas ensemble. Apparemment, son emploi du temps est trop chargé pour une relation avec qui que ce soit.

“Frankie est très conscient du fait qu’en raison de la ligne de travail dans laquelle il se dirige – banque d’investissement – c’est 16 heures par jour … il ne peut pas donner à une fille ce dont elle a besoin en ce moment”, a déclaré sa mère à Page Six. Elle a de bonnes choses à dire sur Gia.

La star de téléréalité l’a appelée «la plus belle fille» et a dit qu’elle se sentait «si chanceuse qu’elle le regarderait même». Elle a révélé qu’ils avaient commencé à avoir le béguin l’un pour l’autre après avoir mannequin pour le défilé de mode de Gorga en 2019. la mère a parlé de leur passé et de la façon dont leur relation a changé.

«Ils ont grandi ensemble», a-t-elle déclaré. “[There’s an] épisode où ils sculptaient des citrouilles sur Jaqueline [Laurita’s] étapes ensemble. Ils ont toujours fait attention les uns aux autres. “

Catane a poursuivi: «Je pense que le défilé de mode a été un moment très crucial pour eux.» Les fans devront regarder RHONJ pour en savoir plus sur leur soirée de bal. Pour l’instant, il semble qu’ils ne soient que des amis.