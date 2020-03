“Dolphin Reef” arrive bientôt à Disney +

Disney a annoncé qu’un nouveau documentaire DisneyNature, «Dolphin Reef», arrivera sur Disney + le 3 avril 2020.

Racontée par l’actrice Natalie Portman, lauréate d’un Oscar et d’un Golden Globe, Disneynature’s «Dolphin Reef» raconte l’histoire spectaculaire d’Echo, un jeune dauphin à bec du Pacifique qui semble beaucoup plus intéressé à explorer le récif de corail et ses habitants intrigants qu’à apprendre à survivre. en elle.

Echo ne comprend pas que bientôt il jouera un rôle vital à la fois dans sa propre survie et dans la survie de la ville colorée, vivante et respirante que lui et sa famille appellent chez eux. Le récif est un écosystème complexe et équilibré dans lequel chaque citoyen contribue: des millions de plantes et de créatures qui habitent le corail aux poissons jardiniers qui se nourrissent de sa croissance luxuriante jusqu’aux prédateurs – comme Echo – qui contrôlent la population de poissons.

À trois ans, Echo a compté uniquement sur sa mère, Kumu, pour le nourrir et le protéger. Maintenant, il a sevré le lait maternel et il est temps de prendre ses propres repas et de développer les compétences essentielles nécessaires pour prospérer dans son monde sous-marin. Cependant, les enseignements de sa mère ont tendance à passer inaperçus par Echo, qui est distrait par des activités plus agréables.

On peut souvent trouver de l’écho en équilibre sur une tribune sur sa tribune ou en enquêtant sur les nombreux habitants fascinants du récif, tels que la crevette mante de paon exigeante ou le perroquet à tête de bourdon, avec un visage que seule une mère pourrait aimer. Il est particulièrement distrait par une baleine à bosse de 40 pieds et son veau nouveau-né, qui créent un sillage massif auquel il est difficile de résister.

Alors qu’Echo gagne en indépendance, il découvre que même une créature géante comme la baleine à bosse a quelque chose à craindre dans le bleu profond. La cosse doit dormir avec un œil ouvert – ce qu’ils font en fait – avec le plus grand chasseur de l’océan, l’orque, à proximité. Ces monstres en noir et blanc s’attaquent aux grands dauphins et aux veaux de baleines.

Même en tant que prédateurs eux-mêmes, l’océan comporte de nombreux dangers pour Echo et sa famille. Ils doivent également se méfier des créatures telles que le galuchat géant, avec sa queue venimeuse tranchante comme le rasoir, et le requin que même les requins de récif craignent: le requin tigre.

Mais il y a du pouvoir en nombre et Echo et son pod dépendent l’un de l’autre pour la sécurité et le confort. Il s’agit d’une communauté très unie, qui communique dans un langage complexe de grincements et de clics, et transmet une assurance par le contact physique. La clé de leur survie est le travail d’équipe.

Kumu est déterminé à faire d’Echo un membre contributeur de l’équipe et l’a encouragé à utiliser l’écholocation, un sonar très sophistiqué, pour trouver des poissons enfouis dans le sable. Il est maintenant temps pour une master class. La mère et le fils se sont lancés dans un voyage vers les terrains de chasse de groupe préférés de la nacelle, les bas-fonds boueux légendaires, où elle enseignera à Echo sa technique à grande vitesse pour attraper les poissons.

Si Echo peut maîtriser cette compétence, il deviendra à la fois autosuffisant et membre apprécié de la nacelle – une communauté vitale pour le succès du récif et la santé de nos océans dans le monde entier.

«Dolphin Reef» sera présenté en première sur Disney + 3 avril 2020.

.