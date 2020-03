Domhnall Gleeson et Merritt Wever s’enfuient – / Film

Nous aimerions tous nous éloigner de tout cela maintenant, mais… nous ne pouvons pas. Mais nous pouvons vivre par procuration Domhnall Gleeson et Merritt Wever, qui laisse tout tomber pour voyager à travers le pays en Courir, une nouvelle série HBO de l’écrivain Vicky Jones et producteur Phoebe Waller-Bridge (Sac à puces). Une nouvelle bande-annonce de Run nous donne un meilleur aperçu de la série, et elle semble rapide, drôle, mystérieuse et sexy. Qu’as-tu besoin de plus?

Lancer la bande-annonce

Écrit et produit par Vicky Jones, Run suit une femme qui laisse sa vie derrière quand son ex-petit ami lui tire un texto et lui rappelle un pacte qu’ils ont fait à l’université. Merritt Wever est Ruby Richardson, «qui s’éloigne de sa vie ordinaire en banlieue pour revisiter son passé avec son petit ami de collège, Billy Johnson (Gleeson), avec qui elle a conclu un pacte 17 ans avant que si l’un d’eux texto le mot “RUN” et l’autre ont répondu par la même chose, ils laisseraient tout tomber et se retrouveraient à Grand Central Station et voyageraient à travers l’Amérique ensemble. “

C’est une prémisse assez simple, et sur la base de cette bande-annonce, Run s’amuse beaucoup avec. Je suis vraiment en train de creuser la chimie entre Wever et Gleeson, et j’apprécie aussi à quoi il ressemble que l’histoire s’ouvre pour être plus que ce qui se passe au fur et à mesure qu’elle se déroule. Et bon, la productrice Phoebe Waller-Bridge apparaît ici comme «Laurel, une femme que Ruby et Billy rencontrent au cours de leur voyage». Les autres membres de la distribution incluent Rich Sommer (Mad Men) comme Laurence, le mari de Ruby; Tamara Podemski (coroner) en tant que détective de police Babe Cloud et Archie Panjabi (The Good Wife) en tant que Fiona, l’ancienne AP de Billy.

Run débuts dimanche, 12 avril à 22h30 ET / PT sur HBO. Il sera également disponible sur HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand et les plateformes de streaming des partenaires. Regardez-le et prétendez que vous aussi fuyez toutes ces conneries folles en cours en ce moment.

Articles sympas du Web: