Dominic Monaghan sur son rôle dans ‘The Rise of Skywalker’, un aperçu de Darth Vader # 1 de Marvel, le retour de Jar Jar Binks et The Clone Wars, et plus encore! – / Film

Dans cette édition de Star Wars Bits:

Dominic Monaghan sur son rôle dans Star Wars: The Rise of Skywalker

Un aperçu de Marvel’s Star Wars: Darth Vader # 1

Jar Jar Binks revient dans la série Obi-Wan Kenobi Disney +

Guides de comparaison visuelle de Star Wars

Et plus!

Dominic Monaghan sur son rôle dans Star Wars: The Rise of Skywalker

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Dominic Monaghan dit “il y avait tellement de choses!” Qui n’ont pas fait la coupe finale de Star Wars: The Rise of Skywalker, y compris des informations supplémentaires sur son personnage, Beaumont Kin:

«L’une des choses de mon personnage qui était un peu plus établie – en termes de tout ce que nous avons filmé – était qu’il était un briseur de code, Beaumont. Ainsi, une grande partie des informations qui étaient parvenues à nos héros sont passées par Beaumont. »

Selon le Dictionnaire visuel du film, Kin était un historien des Jedi et des Sith. Il a utilisé sa connaissance des langues anciennes pour aider Rey à traduire les textes sacrés du Jedi. Malheureusement, aucune de ces informations ne se trouve dans le film déjà surchargé – si cela avait été le cas, le Kin de Monaghan aurait été un membre essentiel de la Résistance, au lieu d’un autre personnage d’arrière-plan sous-développé.

Un aperçu de Star Wars: Darth Vader # 1 de Marvel

Star Wars: Dark Vador # 1 de Marvel, qui se déroule après les événements de Star Wars: L’Empire contre-attaque, voit les Jedi déchus revisiter la propriété Lars sur Tatooine. Dans l’aperçu exclusif de sept pages de StarWars.com, Vader cherche des informations sur Luke Skywalker et cherche à se venger de ceux qui lui ont caché son fils.

Dark Vador # 1 lance la nouvelle série en cours de l’écrivain Greg Pak et de l’artiste Raffaelle Ienco le 5 février.

Rumeur: Jar Jar Binks revient dans la série Obi-Wan Kenobi Disney +

Making Star Wars rapporte que Jar Jar Binks, le maladroit Gungan de Star Wars: Episode I – La menace fantôme de 1999, fera son retour en direct dans la prochaine série sans titre Obi-Wan Kenobi sur Disney +.

Si cette rumeur s’avère vraie, il y a fort à parier que l’acteur Ahmed Best reprendra le rôle, étant donné qu’il revient déjà dans la famille Star Wars en tant qu’hôte d’un jeu télévisé appelé Star Wars: Jedi Temple Challenge.

Star Wars: La guerre des clones Retours en février

Star Wars: The Clone Wars, revient pour sa septième et dernière saison sur Disney + le 17 février 2020. Entre l’épisode II – L’attaque des clones et l’épisode III – La vengeance des Sith, la série animée par ordinateur suit les exploits de Jedi Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker pendant la guerre des clones et ont présenté plusieurs nouveaux personnages, dont Ahsoka Tano, Captain Rex et Cad Bane.

Si vous n’avez pas regardé la série, les six premières saisons sont disponibles sur Disney +. Lors de ses débuts en 2008, Star Wars: The Clone Wars n’était pas raconté de façon linéaire. Pour tirer le meilleur parti de votre première montre (ou rewatch), consultez ce guide chronologique officiel pour visionner les 121 épisodes de l’émission, ainsi que le long métrage qui a tout déclenché.

Disney + 4K Guerres des étoiles Comparaisons visuelles

Drew Stewart est le curateur du blog Star Wars Visual Comparisons et a travaillé pour créer un guide visuel de tous les changements trouvés dans les nouvelles versions Disney + 4K des films Star Wars. En collaboration avec Bill Hunt de The Digital Bits, Stewart a terminé ses travaux sur des guides de référence détaillés sur Star Wars: Un nouvel espoir et Star Wars: L’Empire contre-attaque.

Si vous avez entendu parler de “Maclunkey”, et je sais que vous l’avez fait, vous pouvez remercier Stewart pour sa découverte. Le nouvel insert de Greedo n’est cependant que la pointe de l’iceberg. Ces guides visuels sont une ressource fantastique pour les fans qui souhaitent repérer tous les différents changements apportés aux films au fil des ans. Bien que nous soyons toujours aux prises avec les versions en édition spéciale de la trilogie originale, je pense que les versions Disney + 4K sont les meilleures versions des films disponibles sans rechercher l’édition déspécialisée de Harmy.

Vous pouvez suivre Drew Stewart pour plus d’informations sur Twitter.

Disney Streaming Services évalué à 100 milliards de dollars

CNBC rapporte que Barclays a estimé la valeur des services de streaming de Disney (Disney +, Hulu et ESPN +) à plus de 100 milliards de dollars, grâce à une programmation originale comme The Mandalorian, le tout premier spectacle en direct de Star Wars et l’original le plus demandé aux États-Unis, selon Parrot Analytics. La valeur estimée des services de streaming de Disney ne devrait augmenter que dans les années à venir, avec une programmation plus originale de Lucasfilm, y compris de nouvelles séries animées, une série live-action Cassian Andor avec Diego Luna et Alan Tudyk (reprenant leurs rôles Rogue One), et la série Obi-Wan Kenobi susmentionnée avec Ewan McGregor.

La série animée Star Wars Rebels obtient une suite en 2020?

Transmissions Kessel Run a publié une exclusivité via YouTube sur la prochaine grande série animée de Star Wars après le retour de The Clone Wars. Selon la chaîne, la série sera une suite de Star Wars Rebels et impliquera Ahsoka Tano et Sabine Wren voyageant dans les régions inconnues pour trouver Ezra Bridger et Grand Admiral Thrawn.

Pendant ce temps, sur le subreddit StarWarsLeaks, l’utilisateur TheThrowAwayEwok prétend avoir des informations supplémentaires sur la série:

«L’histoire se déroule au plus fort de la nouvelle République de courte durée. Nous allons voir le Sénat de la République et explorer certaines des principales galaxies après le retour des Jedi et avant les suites. Mais, on me dit que seuls les détails de la saison 1 sont là, et une autre émission plongera vraiment dans la Nouvelle République. “

Si ces sources sont fiables, la série animée servira de tissu conjonctif entre la chronologie de la trilogie originale et l’ère de la trilogie séquentielle, explorant les régions inconnues et se plongeant dans ce que font des personnages sensibles à la Force comme Ahsoka et Ezra pendant le premier ordre prendre de l’importance.

Star Wars Explained: Phase One

Maintenant que la saga Skywalker touche à sa fin, Star Wars Explained revient sur les cinq premières années du nouveau canon de Star Wars avec une série de vidéos sur les films, séries, jeux, livres et bandes dessinées qui composent «Phase Un ”de l’ère Disney.

Kevin Smith examine Star Wars: Rise of Skywalker

Sur sa chaîne YouTube, le cinéaste et aficionado de Star Wars Kevin Smith a une critique d’une heure et remplie de spoilers de Star Wars: The Rise of Skywalker. Les clercs et Jay et le réalisateur de Silent Bob Strike Back faisaient partie de la distribution «Voix supplémentaires» pour Star Wars: The Force Awakens et sont apparus en tant que camée de fond dans The Rise of Skywalker.

Base LEGO Ultimate Collector Series Hoth

Et enfin, voici une visite vidéo d’une base Hoth sur mesure de la série LEGO Ultimate Collector, construite par Youtuber The Lego Room au cours d’une année et 16000 pièces LEGO.

Jusqu’à la prochaine fois, que la Force soit avec vous. Toujours.

Articles sympas du Web: