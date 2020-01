Don C x Nike Air Force 1 High Date de sortie révélée: premier aperçu

Ces coups de pied rendent hommage à la ville natale de Don C, Chicago.



Don C a récemment cultivé une voie pour lui-même avec ses diverses collaborations avec Jordan Brand et Nike. L’associé de Kanye West est l’un des créateurs les plus célèbres du moment et quand il arrive avec une nouvelle chaussure, les gens ont tendance à faire attention. Les Sneakerheads attendaient avec impatience ce qu’il allait trouver ensuite. En fait, sa prochaine chaussure sortira le mois prochain et se présente sous la forme d’une Nike Air Force 1 High.

L’épouse du créateur, Kristen Noel Crawley, est allée sur Instagram où elle a montré la chaussure. Comme vous pouvez le voir dans le post ci-dessous, la sneaker a une tige en cuir bleu avec la marque Air et Swoosh rouge partout. Il y a aussi un drapeau de Chicago à l’intérieur de la langue qui rend hommage aux racines de Don C. Dans l’ensemble, c’est une sneaker dope qui plaira certainement aux Chicagoans et aux fans de Don C.

Selon Sole Collector, ces coups de pied tomberont le 15 février, juste à temps pour le week-end des étoiles. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. S’agit-il d’un must-cop ou d’un laissez-passer pour vous?

