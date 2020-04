Don Cheadle des Avengers a dû décider du rôle de War Machine dans 2 heures

La star des Avengers, Don Cheadle, se souvient du moment où on lui a offert le rôle de War Machine pour Iron Man 2 et dit qu’il devait décider dans 2 heures.

La phase 1 de Marvel Studios a eu deux éléments majeurs de refonte au début: Edward Norton en tant que Hulk et Terrance Howard en tant que War Machine. Ce dernier allait être remplacé par Don Cheadle dans Iron Man 2. L’acteur est maintenant apparu dans sa juste part de films dans l’univers cinématographique Marvel.

Avengers: Fin de partie était la septième apparition de Don Cheadle en tant que War Machine dans l’univers cinématographique Marvel, mais on ne sait pas quel type de rôle il jouera dans les phases futures des studios Marvel. Dans une récente interview avec The A.V. Club, Cheadle a parlé de l’expérience folle qu’il a eue lorsque le rôle de War Machine lui a été proposé pour la première fois.

«J’étais en fait à la fête d’anniversaire de mon enfant – une fête de balises laser – et j’ai reçu un appel de mon agent, et ils ont dit:« Hé, je veux donc vous connecter à ces gars de Marvel. Ils veulent vous parler, mais ils veulent vous offrir le rôle. “Je ne pense pas que c’était [Kevin] Feige. Je ne sais pas qui était au téléphone. Mais ils ont dit: «Hé, c’est le rôle. Nous voulons que vous fassiez cela. C’est un contrat de six photos. “Je me disais:” Quoi?! Oh, euh, d’accord… »Et j’essaie de faire le calcul. Je me dis: «Ça fait 11 ou 12 ans. Je ne suis pas sûr. “Et ils disent:” Eh bien, nous devons savoir, parce que si vous ne dites pas oui, alors nous allons passer à la personne suivante. Vous avez donc une heure. “”

Don Cheadle a continué en disant que Marvel Studios avait ajouté une heure supplémentaire à sa grande décision:

«Une heure pour décider de 12 ans, et un rôle et des rôles que je ne connais même pas, dans les films qui sortent, je n’ai aucune idée de ce qu’ils seront. J’ai dit: “Je suis à la fête des étiquettes laser de mon enfant en ce moment.” Ils ont dit: “Oh! Oh, prenez deux heures. »Tellement généreux! Alors je rentre à l’intérieur et je me dérobe derrière les choses, je joue au laser tag et je parle à ma femme. Je me dis: «Dois-je prendre un dépliant à ce sujet? Est-ce quelque chose que je devrais faire? “Et elle a dit:” Eh bien, oui, je suppose. Toutes choses égales par ailleurs, c’est ce genre de choses. Vous n’avez jamais rien fait de tel auparavant. Grands effets spéciaux, poteau de tente, film à quatre quadrants. Voulez-vous faire quelque chose comme ça? »J’ai dit:« Je le fais en quelque sorte. »Elle a dit:« Eh bien, prenez un dépliant. Faisons le. Essayez-le. “”

Où pensez-vous que la machine de guerre de Don Cheadle apparaîtra ensuite? Le faucon et le soldat d’hiver? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

