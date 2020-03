Don Cheadle est de retour – / Film

Comment Don Cheadle surpasser sa performance nominée aux Emmy Awards en tant que Maurice “Mo” Monroe dans la première saison de la comédie noire de Showtime Lundi noir? Allez plus grand. Plus grand dans sa performance à mâcher des décors et plus gros dans ses cheveux, qui tombent désormais devant ses épaules dans l’une des perruques de télévision les plus farfelues que nous ayons vues depuis un moment. Mais ce n’est rien comparé aux manigances élégantes et absurdes qui se passent dans la bande-annonce du Black Monday. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce du lundi noir

Une comédie sombre sur le tristement célèbre krach boursier d’octobre 1987 pourrait frapper un peu trop près de chez nous en ce moment à l’époque des coronavirus et des stocks en chute libre, mais peut-être que Don Cheadle en est la raison. Le lundi noir suit un groupe de gens d’affaires des années 80 qui se remettent d’un des plus grands krachs boursiers de l’histoire, mais avec une tournure sombre et comique, mettant en vedette tout ce qui va de Regina Hall coke reniflant, et Cheadle bercant l’assortiment le plus ridicule de perruques.

Créé par Jordan Cahan et David Caspe, Black Monday est raconté du point de vue des employés d’une petite entreprise de Wall Street dirigée par Cheadle, qui comprend également Hall, Andrew Rannels, et Paul Scheer. Cheadle a remporté une nomination aux Emmy Awards 2019 pour le rôle principal dans une série comique en tant que fondateur autodestructeur du Jammer Group, l’un des outsiders de Wall Street. Jamais entendu parler de cette série auparavant malgré sa gamme impressionnante de talents comiques qui comprend Seth Rogen, Evan Goldberg, Charles Stone III, Reginald Hudlin, Leslye Headland, Justin Tipping et Nisha Ganatra? Eh bien, maintenant que nous subissons une distanciation et un isolement social à l’échelle nationale, ce pourrait être le moment idéal pour rattraper le retard.

Voici le synopsis de Black Monday saison 2:

Au lendemain du plus grand krach boursier de l’histoire, Dawn et Blair sont maintenant les patrons de The Jammer Group, et ils apprennent rapidement que lourde est la tête qui porte la couronne, en particulier lorsque cette tête regarde constamment par-dessus son épaule pour Mo , qui est en fuite avec Keith. Qui descendra pour le crash? Qui descendra pour les meurtres? Qui descendra pour avoir fauché Mo?

Lundi noir en avant-première sur Showtime dimanche mars 15, 2020 à 22 h / 21 h central.

