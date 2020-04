Don Cheadle pourrait être fait comme machine de guerre dans le MCU

Bien qu’il n’ait jamais reçu son propre film solo, au cours de la dernière décennie, le colonel James Rhodes est facilement devenu l’un des personnages de soutien les plus importants de l’univers cinématographique Marvel. En plus d’être juste l’ami, le confident et la conscience de Tony Stark dans les films Iron Man, nous l’avons également vu dans trois films Avengers, Captain America: Civil War et également dans la scène post-crédits de Captain Marvel.

Compte tenu de ses liens avec l’armée, le gouvernement, S.H.I.E.L.D. et les Avengers, Machine de guerre peut facilement faire son chemin dans l’une des franchises autonomes du MCU et il ne serait pas trop difficile de lui trouver un rôle, mais malgré le fait que Cheadle fasse toujours du bon travail avec le rôle, ce n’est pas comme s’il y avait eu un gros pleurer pour toute sorte de film dérivé ou autonome pour le personnage.

Alors que des chuchotements d’une série War Machine pour Disney Plus ont fait surface ici et là, rien d’officiel n’a encore été annoncé. Et cette semaine, nous avons appris quelque chose qui pourrait mettre fin à l’idée d’un véhicule Rhodey une fois pour toutes.

Dans une récente interview, Cheadle a révélé qu’il s’était inscrit à six films Marvel lorsqu’il a rejoint le MCU pour la première fois, en disant:

«J’étais en fait à la fête d’anniversaire de mon enfant – une fête de balises laser – et j’ai reçu un appel de mon agent, et ils ont dit:« Hé, je veux donc vous connecter à ces gars de Marvel. Ils veulent vous parler, mais ils veulent vous offrir le rôle. “Je ne pense pas que c’était [Kevin] Feige. Je ne sais pas qui était au téléphone. Mais ils ont dit: «Hé, c’est le rôle. Nous voulons que vous fassiez cela. C’est un contrat de six photos. “Je me disais:” Quoi?! Oh, euh, d’accord… »Et j’essaie de faire le calcul. Je me dis: «Ça fait 11 ou 12 ans. Je ne suis pas sûr. “Et ils disent:” Eh bien, nous devons savoir, parce que si vous ne dites pas oui, alors nous allons passer à la personne suivante. Vous avez donc une heure. “

Étant donné que l’acteur est déjà apparu dans Iron Man 2, Iron Man 3, Age of Ultron, Civil War, Infinity War et Endgame, cela signifie que son contrat actuel serait expiré et son temps en tant que War Machine techniquement à sa fin, car c’est six films juste là (sans compter la scène post-crédits de Captain Marvel). Cependant, il est tout à fait possible qu’il ait prolongé son contrat pour inclure la série Disney Plus mentionnée ci-dessus.

Ce n’est pas comme s’il serait le premier acteur MCU à le faire et quand on y pense, une exposition solo peut être une bonne idée, car elle pourrait plonger plus profondément dans l’homme à l’intérieur du costume puisque nous ne connaissons toujours pas vraiment un beaucoup sur Rhodey. Mais encore une fois, le cri pour un Machine de guerre Le projet n’a pas été aussi bruyant et jusqu’à ce que nous entendions quelque chose d’officiel de Marvel, tout ce que nous pouvons vraiment faire, c’est attendre et voir.

