Don Cheadle taquine l’avenir de War Machine dans le MCU

Le personnage n’a peut-être jamais obtenu son propre film solo, mais au cours de la dernière décennie, le colonel James Rhodes s’est avéré être l’un des joueurs de soutien les plus importants de l’univers cinématographique Marvel. En plus d’agir en tant qu’ami, confident et conscience de Tony Stark dans la franchise Iron Man, Rhodey a également figuré dans trois films Avengers, a joué un rôle central dans Captain America: Civil War, et a même fait son apparition dans la scène de mi-crédits de Captain Marvel.

Avec des liens avec l’armée, le gouvernement, le S.H.I.E.L.D. et les Avengers, Rhodey et son alter ego blindé Machine de guerre peut de manière réaliste être déposée dans l’une des franchises autonomes du MCU sans avoir à faire trop de saut narratif, mais il n’y a pas vraiment eu beaucoup de gens qui réclament que Don Cheadle soit récompensé par ses propres retombées.

À un moment donné, Marvel l’envisageait à la suite de la réception positive de Cheadle remplaçant Terrence Howard dans Iron Man 2, mais finalement le studio a décidé de ne pas le faire une fois qu’ils avaient choisi la direction créative de la troisième aventure de Tony Stark. Plus récemment, des rumeurs indiquaient qu’une série War Machine exclusive à Disney Plus était à l’étude, mais après le point culminant de la saga Infinity et le grand nombre d’émissions déjà annoncées pour le service de streaming, il semble désormais peu probable.

Dans une récente interview, Cheadle a été interrogé sur un éventuel retour au MCU à l’avenir, et alors que l’homme de 55 ans a admis qu’il n’était pas sûr que Rhodey serait de retour, il a laissé quelques indices sur où il aimerait prendre le personnage dans un spin-off possible.

“S’il devait y en avoir un, je voudrais vraiment creuser en lui et peut-être même trouver quelque chose qui se sentait proche du premier Iron Man, pour qui il était. Je pense qu’ils peuvent aller n’importe où avec lui maintenant. Je ne sais vraiment pas. Je n’y ai pas beaucoup réfléchi, quant à ce qui serait, ou ce serait même. Ce fut un voyage de onze ans. »

Il semble intéressant que Cheadle fasse directement référence à l’une des apparitions MCU de Rhodey dans laquelle il n’était pas impliqué, et fait peut-être allusion à une certaine insatisfaction concernant son rôle dans la franchise. Certains fans ont critiqué la façon dont Machine de guerre a été réduit à un acolyte sage à travers Infinity War et Endgame, auquel l’acteur a eu une excellente réponse. Cependant, il semble y avoir peu de place pour Rhodey sans Tony Stark. Cependant, l’idée originale de Russo de le faire vice-président après le saut dans le temps de Fin du jeu était une possibilité fascinante.