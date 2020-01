Don Cheadle veut que War Machine revienne au MCU après “Avengers: Endgame”

James “Rhodey” Rhodes doit revenir.



Terrence Howard a été le premier acteur à jouer à War Machine dans l’univers cinématographique Marvel, mais il a été remplacé par Don Cheadle dans Iron Man 2. Depuis, Cheadle est apparu dans Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3, Captain America: Civil War , Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Bien que Fin du jeu ait marqué la fin de plusieurs contrats et héros, Cheadle veut revenir dans le MCU.

Selon Comicbook.com, lors de la tournée de presse d’hiver de TCA, Cheadle a donné son avis sur la suite de l’histoire de War Machine. “S’il devait y en avoir un, je voudrais vraiment creuser en lui et peut-être même trouver quelque chose qui se sentait plus proche du premier Iron Man pour qui il était. Je pense qu’ils peuvent aller n’importe où avec lui maintenant.” War Machine serait un excellent candidat pour une série Disney +, bien qu’il ne sache pas si c’est une option pour lui pour le moment. “Je ne sais vraiment pas … Je n’ai pas beaucoup réfléchi à ce qui serait ou si l’un ou l’autre le serait. C’était un voyage de 11 ans”, a-t-il déclaré à propos d’une série télévisée. Disney + a actuellement une gamme de Loki, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Moon Knight, She-Hulk et Ms. Marvel.

