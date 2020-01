Don Imus a insulté son équipe en 2007, maintenant l’entraîneur offre ses condoléances à sa famille

L’animateur de radio controversé est décédé le 27 décembre.



Il y a plus de 12 ans, l’amateur de choc Don Imus a été congédié pour ses commentaires en direct sur l’équipe féminine de basket-ball des Rutgers. Pendant le championnat de basket-ball féminin de la NCAA, Imus commentait que les joueuses étaient des «filles grossières» parce qu’elles avaient des tatouages. Son producteur exécutif a appelé les femmes, dont neuf étaient noires, “hardcore hos”. Imus a plaisanté en disant qu’ils étaient des “hos à tête de couche” avant que le producteur ne réponde que les équipes ressemblaient à des “jigaboos contre les wannabes”. Ce dernier n’était pas seulement une insulte raciale, mais une référence au film classique de Spike Lee, 1988, School Daze.

Imus a ensuite été licencié de CBS Radio, mais ce n’était pas la fin de sa carrière, car il a été embauché avec une autre société de radiodiffusion quelques mois plus tard. L’incident a été oublié depuis longtemps par beaucoup, mais après le décès d’Imus pendant la période des fêtes, son moment controversé a de nouveau pris le devant de la scène.

L’entraîneur de basket-ball féminin de longue date des Rutgers, Vivian Stringer, a fait une déclaration au sujet du décès de l’hôte de l’émission, et elle a présenté ses condoléances à sa famille. Là où certains ont abrité le pardon au fil des ans, Stringer a déclaré qu’elle n’avait même pas pensé au scandale depuis un certain temps. Cependant, les insultes précédentes d’Imus ont encore durement touché.

“La famille Rutgers a trouvé la paix au fil des ans, et nous sommes fiers de notre réponse aux paroles haineuses qu’il a prononcées il y a des années”, a déclaré Stringer dans un communiqué. “En tant que femmes afro-américaines, nous ne pensons pas que nous devrions être traités – ou quiconque devrait être traité – comme ça.” Elle a ajouté: “Il ressentait vraiment, je pense, du remords pour les mots qu’il a dit. Tout le monde fait des erreurs et dit des choses qu’ils ne devraient pas dire. Je pense que nos joueurs ont beaucoup appris de cela, et je suis fier d’eux et de notre équipe de basket-ball. “

