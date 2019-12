Don Imus, animateur controversé de Shock Jock, mort à 79 ans

Don Imus de la renommée "Imus In The Morning" au Texas.



L'ancien animateur de radio, Don Imus, connu pour sa personnalité controversée, est décédé à l'âge de 79 ans. Selon un communiqué de sa famille, Don Imus est décédé au Baylor Scott and White Medical Center de College Station, Texas. Il a été admis à l'hôpital la veille de Noël, mais la raison pour laquelle il a été amené à l'hôpital n'a pas encore été révélée. Sa cause de décès n'a pas encore été confirmée.

Don Imus a été survécu par son épouse, Deidre, avec ses six enfants, Wyatt et le lieutenant Zachary Don Cates, ainsi que ses quatre filles, Nadine, Ashley, Elizabeth et Toni.

"Don aimait et adorait Deirdre, qui l'aimait inconditionnellement en retour, aimait passer son temps à regarder Wyatt devenir un cavalier de rodéo et veau très compétent et aimait et soutenait Zachary, qui a rencontré la famille Imus à l'âge de 10 ans lorsqu'il a participé à la Le programme Imus Ranch pour les enfants atteints de cancer, ayant combattu et surmonté la leucémie, est finalement devenu membre de la famille Imus et du deuxième fils de Don et Deirdre ", a déclaré sa famille dans un communiqué.

Bien qu'il ait aidé à ouvrir les portes à d'autres personnalités de choc, il a fait face à de graves réactions en 2007, ce qui a entraîné la suppression de son émission par CBS Radio et MSNBC. Il a fait des commentaires incroyablement désobligeants envers l'équipe féminine de basket-ball des Rutgers les qualifiant de "houes à couches" en direct sur les ondes. Deux ans plus tard, Fox Business Network l'a enfermé dans un contrat pluriannuel, ramenant l'émission à l'antenne.

Sa famille accueillera un service privé pour Don Imus et encouragera les dons à la Fondation Imus Ranch.

