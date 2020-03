Don Toliver apparaît dans une vidéo «After Party»

il y a 2 heures

Vidéos musicales

Arrêtez-vous, sortez.

Au milieu de périodes incertaines, Don Toliver anime l’ambiance avec sa vidéo NSFW pour “After Party”, une vedette de son premier album récemment sorti Heaven Or Hell. Après avoir couru dans les rues du centre-ville de L.A., le rappeur de Cactus Jack s’arrête à la station-service avant de frapper le club de striptease où il fait pleuvoir alors que ses amis et ses fans se tournent vers l’hymne de la fête.

La production de Sonny Digital est l’une des 12 pistes de son premier album Heaven Or Hell, qui devrait déplacer de 42 à 47 000 unités d’album équivalentes au cours de sa première semaine.

Don Toliver prendra la route avec The Weeknd lors de son «After Hours Tour». L’étape nord-américaine débutera le 11 juin à Vancouver et se poursuivra jusqu’au 3 septembre à New York.

Aime

0