Don Toliver explique comment il s’est lié à Eminem

Don Toliver explique comment il s’est retrouvé sur le nouvel album d’Eminem “Music To Be Murdered By” avec Ebro Darden et Apple Music.



Don Toliver est l’un des nouveaux artistes les plus passionnants en ce moment. Son premier album officiel Heaven Or Hell a reçu des critiques élogieuses et comme le natif de Houston continue de gagner du terrain en tant qu’artiste, il profite de la partie la plus réussie de sa carrière. Se préparant à partir en tournée avec The Weeknd (si l’été arrive …), Don Toliver prépare les roues mais, cette année, il a travaillé comme un fou pour simplement faire sortir son nom. Beaucoup de têtes de hip-hop ont finalement remarqué lorsque le signataire de Cactus Jack Records est apparu en tant qu’invité vedette sur l’album surprise d’Eminem, Music To Be Murdered By.

S’adressant à Ebro Darden et à Apple Music sur la façon dont cette fonctionnalité s’est réunie, Don Toliver a expliqué comment il s’était même retrouvé sur le radar d’Em.

“C’est l’un pour les JO”, explique Don Toliver à propos du D.A. Doman a produit le morceau “No Regrets” avec Marshall Mathers. “J’étais dans le studio Cactus Jack [when I got the call] et j’enregistrais. Je pense qu’Em était déjà au courant de ce que je faisais, mais qui, je pense, a branché l’endroit était D.A. Doman. Pas de plafond. “

Don n’a pas attendu d’enregistrer son refrain pour la chanson. Il dit qu’il a sauté dans la cabine tout de suite et l’a fait terminer dans l’heure, prêt à être libéré le lendemain.

Regardez l’interview d’Ebro Darden ci-dessous.

