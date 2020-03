Donald Glover dépose un pack de nouvelle musique

Donald Glover présente … de la nouvelle musique.



Nous ne savons pas trop ce qui se passe, mais nous n’avons aucune plainte.

Alors que la plupart d’entre nous dormaient, Donald Glover a décidé de déposer un paquet de nouvelles musiques pour notre plaisir. Cette fois-ci, le trait d’union contourne les plateformes de streaming et invite les fans à se connecter via www.donaldgloverpresent.com pour une expérience d’écoute qui présente ce que les fans supposent être son nouvel album sur une boucle et une œuvre d’art simple qui semble bien trop réelle à un moment comme cette. Jusqu’à présent, les apparitions en vedette semblent provenir de voix comme Ariana Grande et 21 Savage.

Kevin Winter / .

C’est certainement un point positif pour les fans de Glover qui ont récemment appris que la saison 3 d’Atlanta de FX serait retardée en raison de problèmes de coronavirus. La nouvelle saison était initialement prévue pour une sortie en janvier 2021. Auparavant, le président du réseau, John Landgraf, avait révélé que Glover s’était engagé à au moins deux saisons de plus pour l’émission avec dix épisodes prévus pour la saison 3 et huit épisodes pour la saison 4.

“Il est revenu vers nous récemment, parce que les choses se sont si bien passées dans la salle des écrivains, et a demandé si nous soutiendrions 10 épisodes”, a déclaré Landgraf. “Ils vont tous les filmer dans l’ordre. Une bonne partie de cela tourne en dehors des États-Unis, ce qui me fascine. “

Quant à savoir si Glover maintiendra les choses au-delà des 18 prochains épisodes, Landgraf dit: [Glover]. “

Il ajoute: “Pour être clair, tant que Donald veut faire Atlanta, je suis prêt pour Atlanta, mais c’est son choix.”

