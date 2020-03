Donald Glover publie le nouvel album de Childish Gambino ‘3.15.20’

Pavielle Garcia

Une semaine après avoir surpris les fans avec un stream mystérieux, Donald Glover présente officiellement son nouvel album 3.15.20.

Le jeu de 12 titres, nommé d’après sa date de sortie originale du 15 mars, marque sa première sortie complète sous Wolf + Rothstein / RCA Records. L’album est arrivé aux services de streaming hier soir en tant que version standard piste par piste sous Childish Gambino. Ariana Grande apparaît sur “Time”, tandis que 21 Savage et Khadja Bonet sont invités sur “12.38”. Les autres contributeurs incluent Ludwig Göransson, DJ Dahi et le fils de Glover Legend (“47.48”) “, tandis que le créateur de” On Fleek “Peaches Monroee est crédité sur” 35.31 “.

Mis à part “Algorhythm” et “Time”, les titres sont nommés d’après les horodatages indiquant où ils commencent sur l’album. Le “Feels Like Summer” précédemment publié est également inclus, mais a maintenant été renommé “42.26”.

Une version continue à piste unique est également disponible sur les services de streaming sous le nom d’artiste Donald Glover Presents. Les fans peuvent diffuser l’album simultanément sur DonaldGloverPresent.com pour une durée limitée.

3.15.20 est la suite de «Réveillez-vous, mon amour!» De 2016 L’année dernière, Glover a sorti dans son film Amazon Prime Guava Island avec Rihanna et a exprimé Simba lors d’un redémarrage de Disney’s The Lion King.

Stream 3.15.20 ci-dessous.

Aime

0