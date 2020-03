Donald Glover publie un projet surprise avec Ariana Grande, 21 Savage et SZA

L’attente du nouvel album de Donald Glover est enfin terminée.

Dans les premières heures du dimanche matin (15 mars), l’acteur-rappeur également connu sous le nom de Childish Gambino a sorti ce que beaucoup appellent son quatrième album studio. La collection de nouvelles musiques est arrivée sans avertissement via un site Web appelé Donald Glover Presents.

Le site propose une vidéo en boucle de 12 pistes qui ne sont pas identifiées par leur nom. Le flux d’une heure et plus comprend une collaboration avec 21 Savage et SZA que certains appellent “Vibrate”, ainsi qu’Ariana Grande, qui apparaît sur le titre provisoire “Time”, qui a été présenté dans le film de Glover sur l’île de la Goyave avec Rihanna. Deux titres déjà sortis, «Feels Like Summer» de 2018 et «Algorythm» de 2019 sont également inclus, tandis que le fils de Glover fait également une apparition.

Le projet était accompagné d’œuvres d’art mettant en vedette une bande dessinée en noir et blanc montrant un pâté de maisons en éruption dans le chaos, avec des personnes prenant des selfies et sautant des bâtiments en feu. La bande est divisée en quatre parties, avec une «couverture» écrite sur le premier panneau.

S’il s’agit d’un nouvel album, ce serait le premier de Glover depuis Awaken, My Love !, qu’il a sorti en 2016 sous le nom de Childish Gambino. Glover, qui a également collaboré avec Beyoncé sur le film Lion King: The Gift de l’année dernière, avait précédemment déclaré qu’il retirait le surnom de Gambino. “Je fais un autre projet en ce moment, à réaliser, mais j’aime les fins”, a-t-il déclaré dans une interview en 2018. “Je pense qu’ils sont importants pour progresser.”

Stream Donald Glover présente ici ou ci-dessous.