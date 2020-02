Donald Trump apparaît dans le nouveau manga Death Note

Aujourd’hui est un jour férié pour les amoureux de Death Note. Enfin, la saga est de retour après la fin de l’anime et du manga. Et c’est que les créateurs originaux sont revenus pour faire un one-shot spécial qui nous montre le monde aujourd’hui, à tel point que même Donald Trump lui-même, Président des États-Unis, apparaît dans le manga.

Le nouveau one-shot de Death Note a lieu une décennie après les événements de Kira. Ces jours-ci, Light et Le sont déjà des personnages historiques dont les élèves apprennent. Et Minoru Tanaka est celui qui a de nouveaux plans pour Ryuk et le carnet de mort.

Au lieu d’en tuer d’autres, Tanaka décide de vendre le livre à celui qui offre le plus d’argent. Au début, ceux qui font des offres sont des gens ordinaires, mais les nations ne tardent pas à présenter leurs propres offres. Donald Trump est l’une de ces personnes, et propose d’acheter le Death Note pour 500 milliards de dollars.

Bien sûr, des pays comme la Chine ou le Japon font leurs propres offres millionnaires, mais ce sont les États-Unis qui parviennent à fabriquer le cahier, mais une nouvelle règle Ryuk stipule que Trump ne peut jamais accepter l’achat.

Au final, le cahier reste avec Ryuk et la fin de Tanaka n’est pas favorable, tandis que le Shinigami devra trouver un nouvel objectif.

Ensuite, vous pouvez lire le one-shot de Death Note en anglais ici.

