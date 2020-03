Donald Trump demande conseil à Alex Rodriquez sur le coronavirus: rapport

Donald Trump aurait parlé à l’ancien Yankee Alex Rodriquez pour son opinion sur la réponse de Trump au Coronavirus et pour des conseils.



Donald Trump a contacté l’ancien Yankee Alex Rodriquez, plus tôt cette semaine, au sujet de la réponse au Coronavirus, selon John Santucci et John Santucci d’ABC.

“Au cours du marathon des réunions plus tôt cette semaine, le président Trump a poursuivi ses activités de sensibilisation à travers le pays concernant le coronavirus et a téléphoné à l’ancien joueur de baseball des Yankees Alex Rodriguez”, a tweeté vendredi John Santucci, le producteur éditorial principal d’ABC. “Plusieurs sources disent à ABC que le président a parlé à ARod du bureau ovale.

“Une source proche de Rodriguez a déclaré à @ABC que l’appel avec Trump était” agréable “, ajoutant que Trump demandait à ARod des réflexions sur la réponse au coronavirus. Des sources affirment qu’il n’y a eu aucune discussion sur AROD ou sa fiancée Jennifer Lopez qui a pris un quelconque effort officiel”, il a continué.

Trump a répondu: “Plus de fausses nouvelles!”

Trump a critiqué ARod dans le passé. Il a une fois tweeté: “Les @Yankees devraient immédiatement cesser de payer A-Rod – il a signé son contrat sans leur dire qu’il était un drogué.”

Alors que Trump a minimisé à l’origine la gravité du Coronavirus, il a maintenant commencé à prendre des mesures pour le combattre. Samedi, Trump a annoncé qu’il envisageait une quarantaine à New York, dans le New Jersey et dans certaines parties du Connecticut. New York a les taux les plus élevés de cas de coronavirus à travers le pays.

