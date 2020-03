Donald Trump laisse entendre que les employés des hôpitaux volent des masques à New York

Donald Trump a porté une grave accusation contre les travailleurs hospitaliers lors de sa conférence de presse, dimanche.



Tout en annonçant que les lignes directrices sur l’éloignement social seraient prolongées jusqu’au 30 avril, Donald Trump a suggéré que les travailleurs de la santé soient irresponsables avec les masques médicaux ou les volaient.

Tasos Katopodis / .

“Comment passez-vous de 10 à 20 à 30 000, à 300 000 – même si c’est différent. Quelque chose se passe”, a-t-il fait remarquer. “Et vous devriez vous y intéresser en tant que journalistes. Où vont les masques? Sortent-ils par la porte arrière.”

“Je veux que les gens de New York vérifient – Gouverneur [Andrew] Cuomo, maire [Bill] de Blasio – que lorsqu’un hôpital qui reçoit 10 000 masques passe à 300 000 masques rapidement, je voudrais vérifier cela. J’entends des histoires comme ça tout le temps “, a-t-il dit.” Nous livrons des millions et des millions de produits et tout ce que nous entendons est: “Pouvons-nous en avoir plus?” J’ai entendu cela de la part d’une des plus grandes sociétés du monde à faire ça … Je pense que les gens devraient vérifier cela parce qu’il se passe quelque chose. Je ne pense pas que ce soit la thésaurisation, je pense que c’est peut-être pire que la thésaurisation. Vérifiez-le, vérifiez-le. Je ne sais pas, je pense que c’est quelque chose que les autres doivent comprendre. “

Le maire de Blasio a déclaré à . que New York en était à une semaine de fournitures médicales: “Nous avons suffisamment de fournitures pour arriver dans une semaine à partir d’aujourd’hui, à l’exception des ventilateurs. Nous allons avoir besoin d’au moins plusieurs centaines de ventilateurs supplémentaires très rapidement. . Mais nous avons par ailleurs les fournitures pour arriver dimanche prochain. “

