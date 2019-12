Donald Trump parle de son camée dans Mi Pobre Angelito

Si vous pensez à votre franchise de films de Noël préférée, vous penserez sans aucun doute à Home Alone. Dans seulement deux films, le monde s'est rencontré et est tombé amoureux de Macaulay Culkin dans son rôle de Kevin McCallister, mais dans le deuxième film (Home Alone 2: Lost in New York), il y a une présence maligne qui nous fait un peu détester. Il s'agit du camée de l'actuel président des États-Unis, Donald Trump.

La scène est très connue. Kevin est dans le hall de l'hôtel Plaza, à New York, et demande une adresse à Donald et il l'envoie dans le bon sens.

Pour célébrer Noël, le président américain a eu une vidéoconférence avec des troupes militaires situées à l'étranger et un sergent a posé des questions sur son camée My Poor Little Angel 2: Lost in New York à ce que le président a répondu.

«Eh bien, je suis seul à la maison 2. Beaucoup de gens le mentionnent chaque année, surtout à Noël. Ils disent, en particulier les jeunes enfants, ils disent: "Je viens de vous voir dans le film". Ils ne me voient pas à la télévision comme dans le film. Mais c'était un bon film et j'étais un peu plus jeune, pour le moins. Et ce fut un honneur de le faire »

De toute évidence, le discours du président Trump a tourné dans le sens du succès commercial du film, qui a levé 365 millions de dollars dans le monde en 1992. «Et cela s'est avéré être un grand succès, évidemment. C'est un grand succès de Noël, l'un des plus grands. C'est donc un honneur d'être impliqué dans quelque chose comme ça, vous aimez toujours voir le succès. »

(tagsToTranslate) Donald Trump Mon pauvre petit ange (t) Mon pauvre petit ange 2 Donald Trump (t) Donald Trump et Macaulay Culkin (t) Donald Trump (t) Home Alone (t) Home Alone 2 Lost in New York (t) Mi Pauvre petit ange 2 (t) Perdu à New York (t) Donald Trump (t) Mon pauvre petit ange (t) Macaulay Culkin