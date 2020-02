Donald Trump se moque du triomphe de Parasite aux Oscars

Quoi qu’ils disent, Parasite est un grand film … mais il semble que son triomphe à la dernière cérémonie de remise des Oscars ne soit pas heureux pour tout le monde et l’une de ces personnes n’est ni plus ni moins que le président Donald Trump. Il s’avère que le président américain Il a utilisé un acte de campagne pour remettre en question le succès de Parasite aux Academy Awards et, bien sûr, se moquer de la bande de Bong Joon-ho.

“Le gagnant est … un film sud-coréen. Qu’est-ce que c’était que ça?”, A déclaré Trump de Colorado Springs. “Nous avons déjà suffisamment de problèmes commerciaux avec la Corée du Sud. En plus de cela, leur donnent-ils le meilleur film de l’année? “at-il ajouté.

“Tant de grands films …” Trump a continué à se déchaîner contre Parasite et “le gagnant vient de Corée du Sud!” Se moquait-il. «Je pensais que c’était le meilleur film étranger, non? Le meilleur film étranger », a-t-il déclaré. “Est-ce que cela s’est déjà produit auparavant?”a-t-il demandé.

En fait non. C’est la première fois dans l’histoire des Oscars qu’un film étranger, sous-titré en anglais, remporte le prix du meilleur film. Le parasite est entré dans l’histoire, peu importe ce que Donald Trump a ressenti, quand il était non seulement digne de reconnaissance avec le meilleur film de l’année, mais aussi pour le meilleur film international, meilleur réalisateur et meilleur scénario, Joon-ho.

En réponse à Trump, Neon, la société qui a distribué Parasite aux États-Unis, a déclaré que sa colère était compréhensible quand il “ne peut pas lire”.

Parasite C’est toujours dans les cinémas.

.