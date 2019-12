Donald Trump se vante de son camée de Noël «seul à la maison» aux troupes américaines

"Vous aimez toujours voir le succès."



C'est Noël, ce qui signifie que Home Alone et sa suite sont diffusés plus que jamais. Le film mené par Macaulay Culkin est un aliment de base des années 90 et est toujours un favori pour beaucoup. Le président Donald Trump a récemment participé à une vidéoconférence avec les troupes américaines et on lui a demandé si Home Alone 2: Lost in New York était son film de vacances préféré, où le président se vantait de son camée.

«Eh bien, je suis dans Home Alone 2», a-t-il déclaré aux troupes, conformément à la date limite. «Beaucoup de gens le mentionnent chaque année, en particulier autour de Noël. Ils disent – en particulier les jeunes enfants – le film. "Ils ne me voient pas à la télévision comme ils le font dans le film. Mais ce fut un bon film et j'étais un peu plus jeune, pour le dire doucement. Et ce fut un honneur de le faire."

Il a ajouté comment le film avait rapporté 365 millions de dollars. «Et cela s'est avéré être un très gros succès, évidemment. C'est un grand succès de Noël – l'un des plus grands. C'est donc un honneur d'être impliqué dans quelque chose comme ça, vous aimez toujours voir le succès. "

Dans d'autres nouvelles de Donald, il a été mis en accusation et vient de revendiquer du harcèlement.

