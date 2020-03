Donald Trump suspend ses vols d’Europe vers les États-Unis UU. par coronavirus

Dans un message à la nation américaine, le président Donald Trump a indiqué que les vols entre l’Europe et les États-Unis seront limités pendant les 30 prochains jours en raison du coronavirus.

Nous recommandons également: Tom Hanks et Rita Wilston ont été diagnostiqués avec un coronavirus

Dans sa déclaration, Trump a noté que les passagers européens constituent une source d’infection pour la population nord-américaineet a reproché à l’Union européenne de ne pas avoir pris la même mesure avec les pays asiatiques, oubliant que l’Italie avait suspendu les vols au départ de Macao, Hong Kong et Taïwan le 31 janvier, avant de se mettre en quarantaine totale pour être le pays européen. avec le plus grand nombre de cas Covid-19.

«Nous allons restreindre tous les vols en provenance d’Europe. Le résultat est que nous voyons de nouveaux foyers d’infection plantés par des voyageurs en provenance d’Europe. C’est une mesure forte mais nécessaire pour protéger la santé et le bien-être des Américains. »

Malgré la mesure stricte, le gouvernement américain. UU. prévoit de faire des exceptions pour les citoyens et les résidents permanents des États-Unis qui se trouvaient sur le territoire européen à ces dates, qui subiront des tests pour exclure une éventuelle propagation du coronavirus. En outre, Trump a précisé que la mesure concerne les étrangers qui ont séjourné dans un pays de l’UE au cours des 14 derniers jours et qui ne pourront pas se rendre aux États-Unis. UU.

La mesure prendra effet à minuit le 13 mars et il sera en vigueur pour les 30 prochains jours.

.