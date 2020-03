Donald Trump veut que les travailleurs américains reviennent d’ici Pâques

L’objectif du président Donald Trump de “rouvrir” les États-Unis d’ici Pâques ne convient pas à de nombreux experts de la santé.



Non seulement le monde a été obligé de faire face quotidiennement aux ramifications du coronavirus, mais il y a maintenant la menace imminente d’une récession à gérer. En raison de la propagation rapide du COVID-19, de nombreuses entreprises ont effectivement fermé leurs portes, licenciant ainsi des ligues de travailleurs. Les petites entreprises peuvent ne jamais se rétablir, selon la durée pendant laquelle le virus reste une menace mortelle.

Dans un effort pour contrecarrer l’écart et aplatir la courbe toujours croissante, la pratique de l’éloignement social a été fortement recommandée. Et pourtant, tant qu’il restera ceux qui croient que l’hystérie des coronavirus est le produit de la peur et des machinations politiques, les vrais dangers qu’elle présente seront perdus pour un public peu disposé à écouter. Par conséquent, lorsque Donald Trump révèle ses intentions de rouvrir le pays d’ici Pâques, dans un peu plus de deux semaines, beaucoup se sont gratté la tête.

Pour être juste, une récession économique fera des ravages sur le pays d’une manière différente, et des mesures préventives devraient être prises pour redresser le navire. En réalité, il sera difficile de le faire si un retour prématuré sur le marché du travail déclenche un afflux de nouveaux cas, accablant ainsi les hôpitaux. Et pourtant, cela n’a pas empêché le président Donald Trump de déclarer sa fenêtre de Pâques, déclarant: “Je lui donne deux semaines. Je suppose que lundi ou mardi, c’est environ deux semaines. Nous évaluerons à ce moment-là et lui donnerons plus de temps si nous avons besoin un peu plus de temps. Nous devons ouvrir ce pays. “

Étant donné que les avantages de l’éloignement social n’ont pas encore été entièrement quantifiés, il est trop tôt pour dire jusqu’où nous en sommes pour mettre un terme à cette pandémie en cours. Devrions-nous voir la majorité de la main-d’œuvre américaine reprendre le statu quo dans une fenêtre de deux semaines seulement, qui sait ce qui pourrait en résulter? Où en êtes-vous? Comment un pays peut-il combattre simultanément une menace sanitaire de grande envergure et une récession?

