Données d’un expert en maladies infectieuses qui expliquent à quoi s’attendre du coronavirus

Les mots d’un épidémiologiste sur COVID-19

Michael Osterholmn est un expert en maladies infectieuses qui, depuis une décennie, nous met en garde contre une pandémie qui nous fera repenser de nombreuses mesures concernant nos méthodes pour contenir ces types de situations.

Osterholm est chercheur à l’Université du Minnesota. Il a écrit un article dans le magazine Foreign Affairs il y a une quinzaine d’années lorsque la grippe commençait à se propager au Mexique: «C’est un moment critique de notre histoire. Le temps presse pour se préparer à la prochaine pandémie. Nous devons agir maintenant avec décision et objectif. Il a réitéré ce point dans son livre de 2017, “L’ennemi le plus meurtrier: notre guerre contre les germes tueurs”.

Cette semaine, l’épidémiologiste a parlé dans un programme américain de son point de vue sur le nouveau virus pandémique dans le monde, car comme nous le savons, le monde est divisé quant à savoir s’il faut ou non s’inquiéter de ce qui pourrait arriver avec ce virus.

Points d’Osterholm

1. 10 ou 15 fois pire que la grippe

Dans l’interview, Michael compare la grippe commune et ses symptômes. Nous savons que lorsque vous souffrez de grippe (ou grippe), c’est le corps qui est coupé, la fatigue extrême et la facilité de propagation aux autres. Pour cette raison, il estime que les infections à COVID-19 vont augmenter, mais ce n’est pas le moment non plus de s’alarmer de problèmes de santé, puisque son taux de mortalité actuel n’est que de 3% et chez les personnes de plus de 65 ans.

2. Le taux de mortalité

Les estimations suggérées par le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, ont déclaré au Comité de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants que le virus est “au moins” 10 fois plus mortel que la grippe saisonnière. Cela est également dû au fait que le taux d’infection augmentera de jour en jour jusqu’à ce que nous puissions découvrir comment lutter contre le virus.

3. Le virus ne disparaîtra pas de sitôt

Selon Osrerholm, les experts espèrent qu’à mesure que le nombre de cas augmente et qu’un vaccin ne peut pas être obtenu rapidement, le virus pourrait être dans le monde pendant encore 6 mois supplémentaires, ceci dans des estimations réservées.

4. La contagion

Contrairement à la croyance populaire, le virus peut se propager dans l’air. C’est pourquoi ils recommandent de ne pas être à moins d’un mètre des personnes qui peuvent être porteuses et moins si vous n’avez pas l’équipement nécessaire pour vous protéger de la contagion.

5. Incubation

Le coronavirus COVID-19 a une période d’incubation retardée. Cela signifie que vous pourriez déjà avoir le virus dans votre système et le propager sans en présenter les symptômes. La principale recommandation est que dès que vous ressentez le premier symptôme, allez à l’évaluation d’un médecin pour savoir s’il est positif ou non dans COVID-19.

6. Facteurs de risque

Le coronavirus a un faible taux de mortalité par rapport aux personnes qui en ont récupéré et qui sont actuellement porteuses. Mais quels facteurs de risque impliquent que vous pourriez mourir de ce virus? Osterholm répond à ceci: “Ces facteurs de risque incluent le tabagisme, l’embonpoint ou l’obésité et tout type de problème de santé sous-jacent qui peut affaiblir votre système immunitaire.”

Il est important de souligner les mots de cette interview qui sont importants: le virus va se propager, mais cela devrait nous aider à commencer à prendre les précautions nécessaires pour que la propagation n’atteigne pas des rythmes accélérés. Pendant que nous vous laissons des données qui vous aideront à vous calmer concernant le COVID-19 et vous feront savoir que vous êtes en sécurité.

