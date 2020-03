Clip exclusif Espions déguisés: donner vie aux personnages

20th Century Fox et Blue Sky Studios ont partagé un clip exclusif avec ComingSoon.net de leur dernière aventure animée à succès Des espions déguisés, avec les réalisateurs Nick Bruno et Troy Quane partageant le développement de donner vie aux personnages de leurs croquis 2D aux conceptions informatiques 3D. Le clip, de la fonction bonus “Infiltrating Blue Sky Studios”, peut être visionné dans le lecteur ci-dessous! Des espions déguisés s’envole vers les plateformes numériques, 4K UHD et Blu-ray le 10 mars!

Précommandez votre copie Blu-ray de la comédie d’aventure d’espionnage animée ici!

Situé dans le monde de l’espionnage international à haut indice d’octane, Smith exprime Lance Sterling, l’espion le plus impressionnant du monde. Cool, charmant et super-qualifié, sauver le monde est son métier. Et personne ne le fait mieux. Presque l’opposé exact de Lance est Walter, exprimé par Holland. Walter est un grand esprit mais peut-être pas un grand socialisateur. Ce qu’il manque en termes de compétences sociales, il le compense en intelligence et en invention: Walter est le génie scientifique qui invente les gadgets que Lance utilise dans ses missions.

Mais lorsque les événements prennent une tournure inattendue, Walter et Lance doivent soudainement compter l’un sur l’autre d’une toute nouvelle manière. Et si ce couple étrange ne peut pas apprendre à travailler en équipe, le monde entier est en danger.

Nick Bruno (Épique, Le film Peanuts) et Troy Quane (L’Âge de glace: collision) codirigera le long métrage, le premier long métrage de fiction pour l’un ou l’autre des animateurs. Des espions déguisés est une production de Fox Animation, avec Blue Sky Studios et Chernin Entertainment. Le projet est basé sur Pigeon: impossible, un court métrage d’animation original de Lucas Martell que vous pouvez regarder dans le lecteur ci-dessous.

CONNEXES: Vidéo lyrique pour “Fly” de Lucky Daye de Spies in Disguise Debuts

Le film a ouvert ses portes au cinéma à Noël dernier et a été un succès auprès des critiques et du public, qui a salué sa distribution et son histoire peu exigeante et rapide, et a été un succès au box-office modeste, totalisant plus de 170 millions de dollars sur un budget de 100 millions de dollars.