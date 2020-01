“Donnez-le, donnez-le”: Karol G danse comme ça à Anuel AA devant tout le monde Mon Dieu!

Karol G et Anuel AA Ils éclairent tout lorsqu’ils sont sur scène ensemble. Mais la “bebecita” y contribue également. Regardez dans cette vidéo la danse spéciale qu’il fait à son fiancé! Incroyable!

11 janvier 2020

Karol G et Anuel AA Ils éclairent tout lorsqu’ils sont sur scène ensemble. Mais la “bebecita” y contribue également. Regardez dans cette vidéo la danse spéciale qu’il fait à son fiancé! Incroyable!

Comme presque toujours, cette paire ne peut pas être séparée l’une de l’autre ou au millimètre près et lors de cette interprétation du thème “Secret”, encore plus.

Elle aussi, vêtue d’un costume en cuir rouge ultra, ultra-collé, fait tout son possible pour attirer son attention Et elle le fait!

Encore et encore ce couple s’approche et se sépare, jusqu’à ce qu’il arrive un moment où ils ne peuvent plus et elle lui demande de continuer à donner.

“Donnez-le, donnez-le!”, Dit-elle qui sera son mari en 2020, selon ce que le couple a annoncé sur leurs réseaux sociaux. Ma mère, comme c’est chaud!

