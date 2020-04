“Donnez vie à quelque chose qui n’existait pas auparavant”: Tom Savini partage un message inspirant pour les artistes

Bien qu’il puisse être un puits de négativité et de cruauté si vous ne faites pas attention, les médias sociaux sont également un endroit assez merveilleux qui nous offre, pour commencer, un accès sans précédent aux cinéastes, écrivains et artistes qui ont créé les choses que nous aimons le plus . Où ailleurs que sur Twitter, je demande, pouvez-vous obtenir de très bons conseils Tom Savini pendant une quarantaine?

S’adressant à Twitter hier soir, Savini a partagé un message vidéo merveilleux et inspirant aux étudiants de son programme spécial d’effets de maquillage au Douglas Education Centre, qui est malheureusement suspendu pour des raisons évidentes. Mais le message n’est pas seulement pour ses étudiants mais pour tous les artistes. L’essentiel? Utilisez ce temps chez vous, si vous en avez les moyens et le temps, pour créer.

“Donnez vie à quelque chose qui n’existait pas auparavant», Lance Savini avec éloquence dans une vidéo tournée dans son atelier. “Si vous êtes un artiste,” il ajoute, “il est maintenant temps de s’épanouir. “

Parfois, la création offre la meilleure évasion, et la beauté est que vous n’avez pas à quitter la maison pour créer. Écrivez cette histoire. Peignez cette peinture. Faites ce film. Si pas maintenant quand?