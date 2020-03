Donnez vie à vos cheveux! Découvrez comment faire un rinçage au vinaigre de cidre de pomme

Les spécialistes recommandent le vinaigre de cidre de pomme car c’est un excellent rinçage pour les cheveux

Le vinaigre de cidre de pomme est riche en antioxydants et en agents anti-inflammatoires, qui appliqués sur les cheveux et les follicules pileux du cuir chevelu, obtiennent un effet protecteur et régénérant grâce au fait qu’il contribue à stabiliser le PH de la peau.

Vinaigre de cidre de pomme bio

Les spécialistes en dermatologie recommandent l’utilisation topique de ce vinaigre pour prévenir la chute des cheveux, éliminer les pellicules, protéger les cheveux ou tout simplement pour donner un éclat naturel.

L’utiliser correctement est simple mais obligatoire, le ratio idéal est d’une tasse de vinaigre pour deux tasses d’eau, comme du riz. L’eau minérale et le vinaigre de cidre de pomme bio sont recommandés.

Méthode d’application correcte

Pour l’utiliser, les spécialistes recommandent de placer le mélange d’eau et de vinaigre dans un atomiseur et de pulvériser tous les cheveux avec, après avoir lavé les cheveux avec du shampooing, attendre 5 minutes et retirer avec beaucoup d’eau.

Après le lavage et le séchage, vous sentirez les cheveux plus doux et plus brillants. En outre, vous pouvez utiliser ce mélange pour combattre les poux, éclaircir les cheveux, prévenir les pointes fourchues et réduire les frisottis.

