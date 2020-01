Donnie Wahlberg a une photo de cette célébrité inattendue sur le bureau de Danny Reagan

Donnie Wahlberg est connu pour s’amuser avec le public Blue Bloods et ses fans. Cela le rend différent de son personnage, Danny Reagan qui est souvent très sérieux compte tenu de son travail.

Il a récemment montré qu’il gardait une photo d’une célébrité inattendue sur son bureau. Découvrez ce que l’image est et les choses plus sournoises qu’il a faites en travaillant sur le spectacle.

Donnie Wahlberg aurait auparavant introduit discrètement les références de New Kids On The Block dans «Blue Bloods»

Donnie Wahlberg dans le rôle de Danny Reagan dans «Blue Bloods» | Patrick Harbron / CBS via .

L’acteur a fait une tournée avec New Kids On The Block bien avant de jouer Danny Reagan sur Blue Bloods. Il a parlé de la façon dont il mettrait cela dans le spectacle lors de la première saison.

«La première saison, j’ai glissé un nouveau Kids On The Block [song] titre dans chaque épisode », a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet. “Je dirais donc, comme Bridget [Moynahan]Le personnage de “Hey, accrochez-vous” et “Appelez-le comme vous voulez”, “Pas à pas”. “

Walhberg a ensuite poursuivi: «Je parlais dans les titres de chansons à peu près à chaque épisode et personne ne l’attrapait vraiment à cause de la façon dont je l’ai fait. Mais mes fans de musique et [NKOTB] les fans l’attrapaient définitivement. Et chaque semaine, ils faisaient du hashtag quel que soit le titre de la chanson. Cela finirait généralement par être tendance sur Twitter. J’aime cela.”

L’acteur n’a évidemment pas peur de s’amuser avec son travail. Il a récemment montré comment il aime s’amuser avec l’une de ses co-stars.

Wahlberg a partagé une vidéo de lui dansant avec Marisa Ramirez

Les fans voient souvent Danny et Baez (Marisa Ramirez) comme très sérieux. Cela a du sens étant donné qu’ils résolvent les cas ensemble.

Cependant, les acteurs peuvent être beaucoup moins sérieux sur le plateau. Wahlberg a tweeté une vidéo avec Ramirez. Ils étaient dans une voiture à écouter «We Found Love» de Rihanna.

Il a sous-titré la vidéo avec “Happy Monday de l’ensemble de #BlueBloods! Faites en sorte que votre journée soit grande! # MondayMood # MondayMotivation @ BlueBloods_CBS. “

Il garde une photo de Tracy Morgan sur son bureau

Wahlberg était sur le tournage de Blue Bloods quand il a décidé d’enregistrer une vidéo pour les fans. «Beaucoup de flics à la télévision. Combien de ces policiers de télévision ont un Tracy Morgan 8 x 10 sur leur bureau? », A-t-il demandé.

Il brandit la photo de l’acteur habillé comme un policier. L’image est de Morgan jouant un flic dans le film, Cop Out. Vous pouvez ensuite entendre ce qui ressemble à Ramirez rire en arrière-plan.

Il a légendé le message avec «100% #facts! J’ai gardé ça sur le bureau de Danny pendant neuf saisons! Seulement, je ne suis pas sûr que Danny Reagan aime autant la photo @tracymorgan que @donniewahlberg! #Brooklyn #Salute #Respect #BlueBloods #CopOut. ”

Les fans ont partagé ce qu’ils avaient à dire sur la photo dans les commentaires. «Tu devrais te cacher parmi [sic] encadré Regan [sic] des photos pour voir si quelqu’un le remarque », a écrit un fan. Un autre a écrit: «Vous venez de mettre au défi tous ces autres policiers de la télévision d’obtenir et de conserver une photo 8 x 10 de @tracymorgan sur leur bureau. Je suis curieux de voir qui prend l’appât. “

L’image est certainement un accessoire intéressant pour Wahlberg. Les fans devront regarder de près pour voir s’ils peuvent le repérer dans le spectacle maintenant qu’il a été révélé.