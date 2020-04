Donnie Wahlberg mange toujours la nourriture pendant les dîners en famille «Blue Bloods»

Beaucoup de choses ont été écrites sur ces fameuses scènes de dîner sur Blue Bloods, quelque chose que de nombreux fans de la série aimeraient voir se poursuivre pendant les saisons à venir. Après tout, ils représentent le meilleur de la famille, quelque chose qui manque encore à la télévision autre que This Is Us.

En plus de cela, les acteurs de Blue Bloods utilisent leur temps ensemble pour se connecter. Les aspects familiaux sont très présents dans ce spectacle, jusqu’à la façon dont le casting interagit.

Cependant, les techniques alimentaires utilisées pendant les scènes du dîner méritent d’être notées. Donnie Wahlberg est particulièrement remarquable car il utilise une technique différente de celle de ses collègues acteurs.

Si vous pensez que les autres acteurs apprécient vraiment la nourriture, détrompez-vous.

Les scènes du dîner «Blue Bloods» sont problématiques à filmer

Donnie Wahlberg sur Blue Bloods | Patrick Harbron / CBS via .

Il faut se demander pourquoi il faudrait une journée entière pour tourner ces scènes de dîner pour le drame de la flic CBS. Tom Selleck a été cité à plusieurs reprises disant qu’il les trouve exténuants à tirer car il faut jusqu’à huit heures pour perfectionner les clichés.

Il est encore plus difficile de faire semblant de profiter de la nourriture tout au long de la journée pendant qu’ils tournent les scènes. Selleck dit qu’il peut à peine supporter de manger autant pendant la journée. C’est à peu près les mêmes sentiments des autres acteurs.

Eh bien, sauf un. Personne n’a dit que Donnie Wahlberg était comme tous les autres acteurs de la planète. Il semble être le seul à ne pas se soucier de la pléthore de nourriture disponible pour ces longues séances de tir.

Le faire faire cela conduit parfois à des problèmes, la plupart des gens ne veulent pas se connecter à une émission aussi grave que Blue Bloods.

Les acteurs devraient-ils vraiment manger de la nourriture sur le plateau?

Étant donné que les tournages sont si longs dans la plupart des émissions de télévision, la disponibilité de nourriture peut être une aubaine pour certains acteurs. Tout dépend du type de nourriture qu’ils veulent et de leur métabolisme de base.

Sami Gayle a déclaré que chaque fois qu’elle regardait Wahlberg sur le plateau, il mâchait un morceau de nourriture. Peut-être une raison est que Wahlberg travaille intensément pendant la semaine. Il est connu pour ses entraînements intenses et pour avoir à manger plus pour suivre.

Son entraînement semble similaire à son frère, Mark, qui est encore plus implacable à s’entraîner à l’aube. Tout cela signifie consommer plus de nourriture pendant la journée pour maintenir l’énergie.

Maintenant, tout le monde peut savoir pourquoi Wahlberg mange autant, même si les répercussions de cela peuvent faire des ravages sur ses collègues acteurs. Manger trop de choses comme les asperges peut apporter… des fonctions corporelles inattendues

Donnie Wahlberg dit qu’il essaie de s’en tenir aux légumes

quelquefois. concombres et tomates également. mais toujours des légumes. six heures d’autre chose pourraient être un problème. à moins que ce soit la tarte aux pommes et la crème fouettée – alors je suis sur le bon côté !!!!

– Donnie Wahlberg (@DonnieWahlberg) 26 octobre 2019

Manger uniquement des légumes empêchera tout gain de poids s’il mange vraiment pendant des heures. Néanmoins, manger trop de légumes peut provoquer la colère corporelle des fibres.

Oui, cela pourrait signifier souffrir de diarrhée ou de gaz, ce que Wahlberg admet avoir vécu. Faire en sorte qu’une telle chose se produise en étroite collaboration avec des acteurs est probablement la pire chose qu’il puisse admettre.

Si cela ruine la magie pour certains sur ces scènes de dîner Blue Bloods, il ne devrait pas. La bonne nouvelle est qu’ils ont la chance d’avoir une conversation substantielle entre leurs prises intermédiaires. Mieux, ils ne boivent pas vraiment d’alcool sur le plateau.

Plus que quelques-uns pourraient penser qu’ils devraient être autorisés à boire sur le plateau lorsqu’ils mettent autant d’heures. Seulement cela pourrait conduire à une situation similaire à une vraie scène de dîner Blue Bloods où ils jaillissent tous leurs sentiments honnêtes, parfois bouleversés par la famille.