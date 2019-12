Donnie Yen revient pour un dernier tour – / Film

Donnie Yen joue à Ip Man depuis plus d'une décennie. La saga du grand maître Wing Chun de Yen touche à sa fin, tout comme Ip Man arrive en Amérique en Ip Man 4. Ip Man 4 suit le maître des arts martiaux à son arrivée à San Francisco où son célèbre étudiant, Bruce Lee, a secoué la communauté locale des arts martiaux en ouvrant une école Wing Chun. Regarder le Ip Man 4 bande-annonce ci-dessous.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=f40JahDi1Uc (/ intégré)

Ip Man est de retour pour se battre pour la Chine en Ip Man 4, qui emmène le légendaire maître Wing Chun à travers le monde. Le film d'action biographique avec Donnie Yen met fin à la saga alors que le maître des arts martiaux affronte un autre combattant américain fanfaron, joué de manière confuse par l'acteur britannique Scott Adkins. Il y a plus Danny Chan comme Bruce Lee dans ce film aussi, avec le sosie étrange reprenant son rôle de Ip Man 3.

Après des années où Yen aurait été réticent à reprendre son rôle d'origine en 2008, Ip Man 4 semble être un envoi digne du personnage – bien que la franchise puisse probablement vivre dans des retombées dynamiques comme Master Z: Ip Man Legacy. Où pouvons-nous obtenir nos films d'arts martiaux nationalistes où la Chine prouve sa supériorité à travers des affrontements à la bombe? Mais c'est un peu aigre-doux de voir Yen quitter le rôle qui lui convenait si parfaitement.

Réalisé par Wilson Yip et écrit par Hiroshi Fukazawa, Ip Man 4 étoiles aussi Vanness Wu, Chris Collins, et Wu Yue.

Voici le synopsis de Ip Man 4:

Donnie Yen reprend son rôle de légendaire maître Wing Chun dans la grande finale de la série révolutionnaire des arts martiaux. Après la mort de sa femme, Ip Man se rend à San Francisco pour apaiser les tensions entre les maîtres locaux du kung-fu et son étudiant vedette, Bruce Lee, tout en cherchant un avenir meilleur pour son fils. Du visionnaire de l'action derrière Kill Bill et The Matrix, assistez à la diffusion héroïque de la saga qui a inspiré une nouvelle vague de fans de films d'arts martiaux.