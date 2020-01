Don’t Breathe 2 a un nouveau réalisateur – / Film

Ressemble à Ne respirez pas 2 va enfin de l’avant – avec un nouveau directeur. En tant que cinéaste d’origine Fede Alvarez est toujours à bord en tant que producteur et co-scénariste, il confie des fonctions de direction à Rodo Sayagues, qui a co-écrit le premier film. Stephen Lang reviendra comme l’homme aveugle étonnamment mortel, bien que les détails de l’intrigue restent un mystère.

Selon THR, Rodo Sayagues, qui a co-écrit Don’t Breathe et le remake d’Evil Dead avec Fede Alvarez, devrait faire ses débuts de réalisateur avec Don’t Breathe 2. Le premier film impliquait un trio de cambrioleurs qui font irruption dans la maison de un aveugle, pensant que ce sera un score facile. Malheureusement pour eux, l’aveugle, joué par Stephen Lang, se trouve être une machine à tuer imparable. La suite se déroulerait “plusieurs années après l’invasion du premier film à la maison, avec l’aveugle vivant dans un réconfort tranquille … jusqu’à ce que ses péchés passés le rattrapent”.

Alvarez, qui a dirigé le premier film, a déjà été mentionné comme réalisant peut-être la suite. En 2018, il a déclaré: «Une fois que j’aurai fini avec [The Girl in the Spider’s Web] nous allons commencer à réfléchir à des moyens de mettre cette histoire à l’écran. Moi réalisateur ou moi producteur. Cela dépend vraiment du temps que nous aurons. Je suis particulièrement excité à ce sujet car c’est une suite vraiment différente, quand il s’agit de suites. C’est une approche très différente et j’en suis ravi. “

Reste à voir ce qui rend cette suite «vraiment différente», mais il semble évident que l’intrigue ne sera pas juste une répétition de l’aveugle assassinant à nouveau un groupe de cambrioleurs.

Je pensais que le premier Don’t Breathe était très amusant… jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. La première moitié du film, avec les cambrioleurs se rendant compte de la grosse erreur qu’ils ont commise, a été très amusante. Cependant, le film a ensuite apporté une tournure plutôt capricieuse qui a fait dérailler le tout et a transformé un film d’horreur auparavant revigorant en quelque chose de complètement différent et de moins de succès.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour Don’t Breathe 2, mais la production devrait commencer en avril.

Articles sympas du Web: