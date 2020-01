Don’t Breathe Sequel obtient un réalisateur et un titre officiel

De tous les coups de dormeur teintés d’horreur qui sont arrivés ces derniers temps (voir: It, Get Out, Split, Happy Death Day), Ne respirez pas n’est pas exactement celui auquel vous vous attendez à recevoir le traitement de suite.

Ne vous méprenez pas, le thriller tendu et étanche de Fede Alvarez a été une explosion absolue du début à la fin, mais l’intrigue ne se prête pas vraiment à une suite à première vue. Sans oublier qu’Alvarez a été assez occupé ces derniers temps et n’a pas pu s’engager à revenir pour une autre sortie. Au moins, quand il s’agit de réaliser.

Mais il semble qu’un suivi continue à avancer et Discussing Film annonce ce soir que Rodo Sayagues (qui a écrit le premier film) remplacera Alvarez derrière la caméra alors qu’il se prépare à faire ses débuts de réalisateur sur la photo, qui est intitulée Ne respirez plus. Fede sera toujours impliqué, cependant, aidant à écrire le script aux côtés de Sayagues, et revenant également est Stephen Lang en tant que The Blind Man.

En ce qui concerne les détails de l’intrigue, il n’y a pas grand-chose à creuser, mais Discussing Film prétend qu’il reprendra des années après l’invasion initiale de la maison, le personnage de Lang vivant maintenant dans l’isolement. Sa paix est cependant troublée lorsqu’un groupe de «personnes violentes et mystérieuses le tient pour responsable de ses péchés».

Malheureusement, c’est tout ce que nous devons faire, mais avec la production sur Ne respirez pas 2 qui devrait démarrer en avril, nous imaginons que d’autres se dévoileront bientôt. Pour l’instant, cependant, les fans peuvent rester tranquilles en sachant que cette petite série passionnante connaît une autre sortie et nous ne pouvons qu’espérer qu’elle corresponde au premier film stellaire, qui était l’un des films les plus intenses et les plus agréables de 2016.