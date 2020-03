‘DOOM 64’ a maintenant une page Steam, inclura un nouveau chapitre lors de sa sortie

Nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour mettre la main sur DOOM Eternal, nous n’aurons pas non plus à attendre beaucoup plus longtemps pour avoir un goût de nostalgie renaître DOOM 64, qui est un bonus de précommande pour DOOM Eternal. En fait, ce dernier dispose désormais d’une page Steam.

Si cela ne suffit pas, Nightdive Studios (qui gère le port DOOM 64) a révélé à US Gamer que le port inclura un tout nouveau chapitre!

“De notre côté, les joueurs persistants auront la possibilité de débloquer un nouveau chapitre de la saga de Doomguy, qui aura lieu peu de temps après [Doom 64’s] la campagne originale se termine », explique le développeur senior James Haley. “La Mère Démon que vous avez vaincue lors de cette sortie avait une sœur, et depuis que vous avez foiré l’Enfer sans arrêt, elle essaie de se débarrasser de vous en vous renvoyant. Si vous pouvez revenir en arrière et vous venger, vous serez récompensé par un peu de savoir que les fans des deux séries, nouvelles et classiques, devraient apprécier. “

DOOM 64 doit sortir sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC le 20 mars et est inclus en tant que bonus de précommande gratuit pour DOOM Eternal.