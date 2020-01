‘DOOM’ et ‘DOOM II’ reçoivent des correctifs de mise à jour, des modules complémentaires, y compris ‘SIGIL’

Dans un geste surprise, Bethesda a non seulement mis à jour les deux CONDAMNER et DOOM II, mais ont jeté un traitement spécial sous la forme de John Romero SIGIL!

Les tireurs classiques, qui sont sortis en juillet de l’année dernière pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, ont été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités, y compris la possibilité de lire des fichiers WAD, un support de 60 images par seconde, un enregistrement / chargement rapide, un aspect changement de rapport, changements de luminosité et plus encore!

En plus de cela, deux des add-ons originaux dans “TNT: Evilution” et “The Plutonia Experiment” ont été ajoutés aux deux jeux, tandis que DOOM II obtient SIGIL et “No Rest for the Living”, un pack de cartes créé par Nerve Software pour la version originale de Xbox Live Arcade.

Vous pouvez également trouver les deux jeux sur PC via le lanceur Bethesda.net. La dernière entrée de la franchise, DOOM Eternal, doit sortir le 20 mars 2020.