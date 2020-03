«Doom Eternal» m’a rendu accro aux mods «Doom» classiques – .

Doom Eternal est sorti sur PS4, Xbox One et PC le 20 mars 2020.

Doom Eternal est la suite de Doom 2016, qui était lui-même un redémarrage de la franchise classique de tir sur PC qui est sortie pour la première fois sur MS-DOS en 1993.

La scène de modding pour Doom est active depuis près de trois décennies, produisant d’innombrables mods pour le tireur à l’ancienne qui l’ont gardé pertinent toutes ces années plus tard.

Doom Eternal est l’un des jeux les plus confiants, stressants, hilarants et ridicules auxquels j’ai joué depuis des années. C’est aussi amusant. Tellement amusant, en fait, que lorsque j’ai terminé la longue campagne plus tôt cette semaine, tout ce que je voulais, c’était plus de Doom. Malheureusement, j’avais déjà joué à travers le redémarrage phénoménal de 2016, mais alors que je parcourais Internet pour trouver un autre jeu de tir rapide, il m’est apparu que je n’avais jamais joué beaucoup, voire aucun, des jeux Doom originaux.

J’ai immédiatement pris Doom Classic Complete sur Steam, qui contient Ultimate Doom, Doom II (et l’extension Master Levels) et Final Doom. Mais la raison pour laquelle j’ai acheté le package n’était pas de jouer aux jeux emblématiques comme prévu – j’avais plutôt besoin des fichiers à l’intérieur pour ouvrir la porte à des années de mods incroyables.

Que vous ayez déjà modifié ou non des jeux, jouer aux mods Doom est étonnamment simple. La première étape consiste à télécharger un port open-source du moteur Doom. Le port le plus populaire en ce moment est GZDoom, qui apporte une variété de capacités de rendu logiciel et matériel améliorées, ainsi que de nouvelles fonctionnalités, au moteur Doom. De plus, il fonctionne bien avec les versions modernes de Windows, Mac et Linux sans réglages ni logiciels supplémentaires.

Une fois que vous aurez téléchargé la dernière version de GZDoom, vous devrez extraire tous les fichiers dans un nouveau répertoire. Le logiciel devrait trouver automatiquement les fichiers IWAD nécessaires si vous avez acheté les jeux Doom originaux via Steam ou GOG.com. Sinon, vous pouvez copier et coller les fichiers IWAD où qu’ils soient installés dans le répertoire que vous venez de créer. Vous pouvez désormais jouer aux anciens jeux Doom dans un moteur relativement moderne.

Après avoir suivi les étapes ci-dessus (expliquées plus en détail sur ZDoom.org), j’ai commencé à rechercher des mods. En quelques secondes, j’ai réalisé qu’il pourrait y avoir plus de mods pour Doom que n’importe quel autre jeu existant. Sinon, il est certainement en haut de la liste. Accablé, j’ai finalement été dirigé vers Doomworld’s Cacowards, qui célèbre les meilleurs mods pour le jeu PC de 1993 et ​​sa suite chaque année depuis 2004.

Comme pour tout contenu généré par les utilisateurs, certains mods ont plus de succès que d’autres, mais même après n’en avoir essayé qu’une douzaine (sur les centaines, voire les milliers disponibles), j’ai apprécié mon temps avec presque tous. C’est l’incroyable chose à propos des mods Doom: le gameplay de base est si raffiné que la plupart du travail acharné est déjà fait avant même que les moddeurs ne commencent leurs projets. N’hésitez pas à construire de nouvelles cartes et à ajouter de nouvelles armes et à recoiffer les ennemis et à changer les objectifs, mais tant que je cours à une vitesse élevée en faisant exploser des démons, je suis heureux.

Cela dit, voici cinq mods Doom qui m’ont impressionné pendant mon temps limité à explorer la scène:

1. Brutal Doom

Télécharger Brutal Doom sur Mod DB

Brutal Doom est toujours Doom à sa base, mais tout a été tourné à 11, de la violence à la difficulté au nombre de façons d’interagir avec le monde et les ennemis. Un mod incontournable.

2. Hocusdoom

Téléchargez Hocusdoom sur Doomworld

Si vous cherchez quelque chose qui ne vous stressera pas autant que Brutal Doom, le mod de conversion total pour Doom II est un mélange amusant de Doom et du défilement à l’ancienne Hocus Pocus.

3. Pirate Doom

Téléchargez Pirate Doom sur Mod DB

Certains des mods qui sonnent le plus stupide sur le papier finissent par être les plus divertissants dans la pratique, ce qui est absolument le cas avec Pirate Doom, qui est exactement ce que cela ressemble de toutes les meilleures façons.

4. Chaos total

Télécharger Total Chaos sur Mod DB

Facilement le mod Doom le plus impressionnant que j’ai joué ou vu, Total Chaos reconstruit complètement Doom à partir de zéro comme un jeu d’horreur de survie qui est pratiquement méconnaissable par le tireur d’origine.

5. Eviternité

Télécharger Eviternity sur Doomworld

Enfin, le vainqueur des Cacowards de l’année dernière ne s’éloignera peut-être pas trop des jeux originaux, mais il s’agit toujours d’une masterclass en modding Doom et propose six épisodes complets de cinq cartes chacun. C’est tout un exploit.

