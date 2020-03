Doom Eternal, Plus Books, Music & More!

CS recommande: Doom Eternal, plus des livres, de la musique et plus encore!

Bloqué à l’intérieur? Vous ne savez pas quoi regarder / lire / jouer / écouter? ComingSoon.net vous protège. Cette semaine, nous démarrons CS recommande, où notre personnel vous donnera des conseils solides sur les meilleurs médias à consommer pendant votre temps d’arrêt. Découvrez nos choix ci-dessous!

CONNEXES: 17 mars Blu-ray, sorties numériques et DVD

RECOMMANDATION MAX EVRY: Universal Horror Collection Volume 4

Cliquez ici pour acheter!

Un cadeau pour les amateurs d’horreur classiques, Scream Factory a sorti ces incroyables coffrets contenant des entrées d’horreur Universal Pictures moins connues des années 30 et 40. Ils peuvent ne pas avoir Dracula ou Frankenstein, mais des films comme Monstre de la nuit et Le Climax présentent Bela Lugosi, Boris Karloff, Lionel Atwill et d’autres produits de base de la terreur de l’époque. Comme les trois sets précédents, celui-ci est livré avec quatre films chacun sur leur propre disque, ainsi qu’un livret coloré présentant des affiches et des photos anciennes. Mon préféré est celui de 1946 Maison des horreurs (précédemment affiché sur MeTV Svengoolie), mettant en vedette l’incomparable Rondo Hatton comme un maniaque à l’air horrible connu sous le nom de The Creeper qui devient l’inspiration d’un sculpteur fou.

RECOMMANDATION DE KYLIE HEMMERT: Stephen King’s The Shining (Roman)

Cliquez ici pour acheter!

Stanley Kubrick, 1980 adaptation du film de Stephen King Le brillant restera toujours seul comme un classique de l’horreur, et à juste titre. En même temps, une fois que vous avez lu le livre, vous comprenez parfaitement pourquoi King n’a jamais été un fan du film. Le maître du roman d’horreur est une bête étonnamment différente, soigneusement organisée autour de personnages pleinement étoffés et relatables parcourant des relations familiales complexes dans un récit très personnel. L’histoire est truffée de thèmes liés à la famille, à la toxicomanie et au traumatisme générationnel, ce qui explique en grande partie les motivations de chaque personnage ainsi que l’intrigue. Le ton et les thèmes sont tissés de manière unique dans la tension croissante alors que la famille Torrance est essentiellement piégée dans l’hôtel Overlook hanté, et bien que l’horreur joue un rôle important, le livre est un véritable exemple de ce qui rend King fantastique pour écrire des personnages. Par exemple, la relation entre le père et le fils, Jack et le jeune Danny, le garçon spécial dont le cadeau est aussi maudit que merveilleux, est beaucoup plus profonde dans le matériel source que ce que Kubrick – qui voulait clairement se concentrer ailleurs – accompli dans le adaptation. Wendy Torrance est également conçue pour être encore plus fascinante et stratifiée, tandis que le cuisinier de l’hôtel, Dick Hallorann, est autorisé à jouer un rôle plus important.

Le tour de Jack Nicholson en tant que Jack Torrance sera toujours emblématique dans l’un des films d’horreur les plus mémorables et référencés du genre. Mais ceux qui sautent le roman de King manquent l’un des meilleurs contes d’horreur de caractère et de famille jamais écrits. Pour ceux qui préfèrent les livres audio, j’ajouterai que Campbell Scott effectue une merveilleuse narration qui vous fera coller à vos écouteurs pendant des heures.

CONNEXES: Streamers obligatoires: retours surnaturels dans un nouvel intervalle de temps

RECOMMANDATION DE GRANT HERMANNS: Bob Marley & The Wailers – Legend 35th Anniversary 2LP

Cliquez ici pour acheter!

Que vous cherchiez à remonter le moral, à penser aux bons moments ou à créer une ambiance relaxante pour votre fête, il y a peu de meilleurs musiciens ou albums à jouer que le fantastique album de Bob Marley & the Wailers Legend. Une collection de plus grands succès de 16 singles du regretté chanteur de reggae et de son groupe, y compris l’emblématique «Three Little Birds», «One Love» et «Jamming», ainsi que l’ajout des deux titres bonus de cassette originaux uniquement britanniques «Easy Skanking» et “Punky Reggae Party”. Les sons fluides des instruments de reggae combinés à la voix soul de Marley ont contribué à le lancer comme l’album reggae le plus vendu de tous les temps, mais c’est bien plus que cela. C’est une collection optimiste et émouvante de chansons qui résistera toujours à l’épreuve du temps et pourra égayer même les jours les plus sombres. Ma chanson préférée personnelle est «Redemption Song», ironiquement pas la plus optimiste de l’album et pourtant il y a quelque chose dans ses messages puissants et sa nature calme qui suscite en moi un sentiment de joie et de chaleur chaque fois que je l’écoute, ou même chante dans un moment de silence dans ma vie.

RECOMMANDATION DE MAGGIE DELA PAZ: Sky Castle (série dramatique sud-coréenne)

Cliquez ici pour acheter!

Situé dans une communauté fermée haut de gamme fictive où ses résidents sont composés de médecins et de professeurs de faculté de droit travaillant dans un hôpital et une université réputés, Château du ciel suit l’histoire de quatre familles et comment leur vie sera interconnectée par leur avidité de réaliser leurs désirs de devenir les meilleurs entre eux. Au centre de tout cela se trouvent quatre femmes au foyer qui feront tout ce qu’elles peuvent, même au détriment des autres, pour que leurs enfants puissent se qualifier pour les meilleures universités de Corée du Sud. Château du ciel est un drame satirique de 20 épisodes diffusé de 2018 à 2019. La série propose un scénario bien exécuté sur les classes sociales et la famille tout en reflétant efficacement le système éducatif coréen très compétitif. En raison de ses critiques positives et de sa popularité, il est devenu un grand succès dans toute l’Asie et est actuellement le drame le mieux noté de l’histoire de la télévision par câble coréenne.

Ce que j’aime le plus dans la série, ce sont ses incroyables performances de sa distribution stellaire, en particulier les scènes impliquant ses cinq actrices principales composées de Yum Jung-Ah, Yoon Se-Ah, Lee Tae-Ran, Oh Na-Ra et Kim Seo- Hyung. Tous sont de grandes actrices à part entière, tandis que leur chimie collective et leur talent sont clairement louables. Cependant, les performances des acteurs qui ont joué leurs enfants sont également quelque chose que vous devez absolument surveiller. Donc, si vous êtes fan de Big Little Lies, Femmes au foyer désespérées ou un grand acteur en général, ce drame satirique est certainement ce que vous recherchez.

RECOMMANDATION DE JEFF AMES: Doom Eternal

Cliquez ici pour acheter!

Emportez vos frustrations avec le monde sur un trésor de monstres infernaux brandissant des armes à feu dans cette suite du classique Bethesda Softworks 2016 – lui-même inspiré par l’original Condamner sorti en 1993. Avec une pléthore d’armes, y compris des lance-flammes, des lance-roquettes, des mitrailleuses, des fusils à plasma, des fusils de chasse, une tronçonneuse et ce mauvais cul BFG 9000, les joueurs prennent littéralement l’enfer lui-même comme le Slayer, un soldat qui aime déchaîner une marque de justice extrême qui se traduit généralement par beaucoup, beaucoup de sang et de carnage. Cette fois, l’action se déplace sur Terre dans une histoire qui promet d’élargir l’univers de Doom plus loin qu’auparavant, tandis que le gameplay promet encore plus d’action folle. Il y a quelques options multijoueurs, mais la viande du package est une longue campagne solo que vous pouvez apprécier dans le confort de votre propre maison en quarantaine. Préparez-vous à botter un cul de démon sérieux!

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.