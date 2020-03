Doom Eternal Review: Doomer Shooter

Bonjour, c’est encore moi, le gars qui a donné à Doom sur Nintendo Switch six sur 10. Vous pourriez penser que cela signifie que je n’aime pas Doom, ou peut-être que je n’aime pas les tireurs. Tu te trompes. J’ai donné à ce port une note moyenne parce que j’aime trop les tireurs. J’ai besoin d’une souris, j’ai besoin d’une fidélité maximale, mais surtout, j’ai besoin de plus de Doom.

Doom Eternal est plus Doom. Mais plus que cela, c’est un type de Doom très différent. Enfer, c’est un type de tireur très différent. Je ne peux pas penser à un autre FPS qui fonctionne de la même manière qu’Eternal. Fondamentalement, il est conçu pour être aussi engageant que possible, pour vous forcer à échanger ces armes, à casser la tronçonneuse, à faire généralement des trucs cool. Si vous ne le faites pas, vous mourrez (au moins sur des difficultés suffisamment élevées).

Mon jeu de Doom Eternal sur Ultra-Violence a été une lutte acharnée contre les hordes démoniaques. Mais jamais je n’ai été vraiment frustré. J’étais enhardi par mes échecs à apprendre la langue du jeu et à me tremper dans le sang des démons jusqu’à ce que je sois victorieux.

Dans Doom (2016), les munitions étaient rarement un problème, et à peu près tous les ennemis descendaient avec quelques tirs bien placés avec le super fusil de chasse ou le lance-roquettes. Eternal apporte des éléments de stratégie et de réflexion aux rencontres, forçant (ou plutôt suggérant fortement) le joueur à utiliser tous les outils à sa disposition. Les arachnotrons ont des tourelles mortelles sur le dos qui peuvent être tirées avec des boulons de précision de l’autocanon ou de la baliste, les mancubi blindés peuvent être gracieusement pelés à l’aide du puissant coup de sang, et les cacodémons peuvent être nourris de grenades épicées pour un coup de gloire. Lorsque j’ai vu un ennemi, j’ai rapidement décidé entre deux ou trois façons différentes de le gérer en fonction de la situation. Je n’ai jamais eu cette expérience dans un jeu de tir comme celui-ci auparavant.

Outre une mise à niveau vers l’engagement, les visuels de 2016 ont également été considérablement améliorés, tant en ce qui concerne la fidélité que la direction. La première moitié du jeu consiste à faire un saut de planète à divers endroits, et le craquement des articulations du concepteur environnemental résonne au loin de chacun. De belles citadelles en acier gelé, des villes en ruine envahies de titans gargantuesques et des mondes de chair grotesques ne sont que quelques-uns des endroits que vous visiterez, et chacun a le design de niveau pour correspondre à sa beauté horrible.

De nouveaux ennemis sont introduits tout au long de la campagne (duh), mais une décision déconcertante a été d’inclure des fenêtres de didacticiel en plein écran préludant qui vous indiquent comment le battre. VEGA, votre copain robotique omniprésent, n’intervient pas pour fournir une stratégie une fois, ce qui semble être une occasion manquée pour un tutoriel humoristique en temps réel. Ces conseils sont essentiels au succès de Doom Eternal car chaque démon a une ou plusieurs faiblesses – je souhaite juste qu’elles soient présentées différemment.

Des segments de plate-forme controversés sont utilisés pour briser l’action de l’articulation blanche, mais j’ai plutôt apprécié les bouffonneries d’escalade et de balancement des pôles d’un Doom Slayer autrement terrestre. La chasse aux objets de collection dans de véritables gymnases de ruines et de cavernes de la jungle en utilisant l’excellente carte était un excellent moyen de laisser mon cerveau se refroidir entre les engagements, bien que l’escalade puisse être un peu difficile parfois. Heureusement, tomber ne signifie pas une perte, juste une légère pénalité pour la santé.

Cela prend environ la moitié de la campagne, mais une fois que le combat commencera vraiment à cliquer, n’importe quel joueur pourra voir des gains tangibles en apprenant les systèmes du jeu. L’utilisation du rotateur de flammes pour retirer l’armure d’un ennemi uniquement pour fouetter et tronçonner un autre pour les munitions est excellente, et la gestion des trois grands (munitions, santé et armure) conduit à une prise de décision en temps réel constante qui synergise avec la course standard. n action du pistolet étonnamment bien.

Cela fonctionne doublement bien étant donné l’excellence de l’arsenal d’Eternal. Le pistolet de tireur de pois a été complètement mis en boîte en faveur d’un démarreur de fusil de chasse. Les habitués de la série comme le chaingun et le lance-roquettes ont été modifiés, mais restent fidèles aux fonctions de 2016 pour la plupart. Les ajouts ultérieurs fournissent des solutions très appréciées à des groupes d’ennemis tanky, et des améliorations pour chaque arme peuvent être échangées à la volée pour correspondre à la situation. Transformer mon lance-grenades en fusil de chasse automatique en appuyant sur un bouton était aussi cool que cela puisse paraître.

Doom Eternal est certainement plus grand que Doom de 2016, mais c’est aussi une bête complètement différente. Plutôt que d’être simplement une suite confiante, c’est une tentative de bousculer les normes de genre et de repenser le jeu de tir rétro.

Réussit-il? Sans équivoque. C’est un peu désordonné? Sûr. Mais Doom Eternal courir sur tous les cylindres est le jeu de tir le plus exaltant dans lequel j’ai joué depuis plus d’une décennie, et il ne fait aucun doute que nous verrons son influence dans un avenir proche. Jouez cool ou mourez.

Cette critique est basée sur la version PC du jeu. Une copie a été fournie par Bethesda Softworks.