‘Doom Patrol’ ajoute Samantha Ware, un ancien de Glee, pour la deuxième saison

Samantha Ware, ancienne élève de Glee, a rejoint le casting de Doom Patrol saison 2.

La première saison de Doom Patrol a présenté aux téléspectateurs Crazy Jane de Diane Guerrero, la plus dominante des 64 personnalités distinctes de Kay Challis. Un épisode de la série DC Universe a transporté les téléspectateurs à l’intérieur de la tête de Challis pour révéler les nombreuses personnalités du personnage, chacune incarnée par un acteur différent.

Maintenant, ComicBook.com rapporte que Samantha Ware, une ancienne de Glee, a rejoint le casting de Doom Patrol saison 2 car l’une des personnalités que les fans n’ont pas rencontrées dans l’épisode susmentionné. Selon le point de vente, Samantha Ware apparaîtra dans plusieurs épisodes comme une star invitée récurrente.

Samantha Ware a fait sa première apparition Glee en tant que Jane Hayward dans la sixième saison de Glee. Des crédits supplémentaires sous la ceinture de Samantha Ware incluent Chicago Med, NCIS: New Orleans et God Friended Me.

La deuxième saison sera disponible sur DC Universe et le prochain service de streaming de WarnerMedia HBO Max. Une date de première pour la saison 2 n’a pas encore été annoncée. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles de la saison 2 à mesure qu’elle se développe!

Voici le synopsis officiel de la première saison de Doom Patrol:

DOOM PATROL est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus aimés de DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Girl et Crazy Jane, dirigé par le scientifique fou moderne Dr.Niles Caulder (The Chief). Les membres de la Doom Patrol ont chacun subi des accidents horribles qui leur ont donné des capacités surhumaines, mais les ont également laissés marqués et défigurés. Traumatisée et opprimée, l’équipe a trouvé un but grâce au chef, qui les a réunis pour enquêter sur les phénomènes les plus étranges qui existent et pour protéger la Terre de ce qu’ils trouvent. En partie groupe de soutien, en partie équipe Super Hero, la Doom Patrol est un groupe de monstres super puissants qui se battent pour un monde qui ne veut rien avoir à faire avec eux. Reprenant après les événements de TITANS, DOOM PATROL trouvera ces héros réticents dans un endroit qu’ils ne pensaient pas être, appelé à l’action par nul autre que Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement qui est difficile à ignorer: leur vie ne sera plus jamais la même.

La série met en vedette Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr.Niles Caulder / The Chef.

La première saison de Doom Patrol est maintenant disponible sur DC Universe.

Source: ComicBook.com