Dorinda Medley n’aime-t-elle pas la nouvelle femme au foyer Leah McSweeney?

Une nouvelle saison de The Real Housewives of New York City est à nos portes et la bande-annonce vient de sortir. Les fans étaient impatients de jeter un œil à ce à quoi ressemblait la saison 12 et Bravo a livré. Dorinda Medley a été présentée pour avoir plusieurs rencontres enflammées avec les filles, notamment Ramona Singer, Luann de Lesseps et la débutante Leach McSweeney.

Dorinda Medley | Gilbert Carrasquillo / GC Images

Les filles de la Big Apple sont de retour et Medley a un nouvel ennemi. Dans la bande-annonce, les fans ont pu voir comment Medley affronte McSweeney dans un échange houleux.

“Asseyez-vous, je n’ai jamais dit ça”, crie Medley à McSweeney.

À un autre moment, Singer parle à Sonja Morgan en disant “quelque chose dérange vraiment Dorinda.” La scène suivante montre Medley face à Singer devant un groupe de personnes.

“Je t’ai soutenu toute ma vie … tu es un lâche”, dit Medley à Singer.

La scène suivante montre De Lesseps disant que Medley est «un être humain malade».

Après la sortie de la bande-annonce, les photos du casting ont été partagées en ligne et Medley en a publié une sur son compte Instagram. La photo de groupe a sensiblement le visage de McSweeney censuré avec les emoji effrayés. Cela a incité les fans à spéculer si Medley n’aimait pas McSweeney.

En novembre 2019, Medley avait de bonnes choses à dire sur McSweeney.

“Elle est blonde et aux yeux bleus aussi, et elle est assez petite. Je l’aime beaucoup. Elle est vraiment bonne », a-t-elle déclaré lors de BravoCon.

RHONY Saison 12 en avant-première le 2 avril à 21 h ET sur Bravo.

Où est Bethenny Frankel?

Bethenny Frankel est notamment absente de la bande-annonce et c’est parce qu’elle a quitté la série en août 2019. La fondatrice de Skinny Girl a annoncé qu’elle quittait la série avant le début de la production de la saison 12 pour se concentrer sur d’autres projets.

“J’ai décidé de quitter la franchise” Housewives “pour explorer mon prochain chapitre”, a déclaré Frankel dans une déclaration à Variety. «Il est temps de passer à autre chose et de me concentrer sur ma fille, ma philanthropie et mon partenariat de production avec Mark Burnett, produisant et mettant en vedette des émissions qui représentent un changement dans la conversation pour les femmes. Avec les changements dans la culture moderne, je veux souligner la force, la confiance et le pouvoir imparable des femmes. »

Frankel a également ajouté: «Mon expérience chez Bravo a été une course incroyablement magique. Je leur suis tellement reconnaissante d’avoir souligné mon esprit d’entreprise et de m’avoir permis d’ouvrir la voie à de nombreuses femmes pour atteindre leurs objectifs. Je suis excité pour mon avenir. Le meilleur est à venir.”

Dernier acte de Bethenny Frankel en tant que femme au foyer

Jusqu’au début du tournage de la saison 12, on pensait que Frankel reviendrait. Selon des initiés, c’est l’entrepreneur qui a recommandé McSweeney pour montrer aux producteurs qui ont fini par la jeter pour RHONY.

“Leah était en pourparlers pour rejoindre l’émission avant que quiconque ne sache que Bethenny partait”, a déclaré une source à People. «Bethenny est celle qui a fait l’initiation au casting. Elle n’est en aucun cas une «remplaçante» de Bethenny comme tout le monde le dit parce qu’elle n’a jamais été censée faire partie de la série sans Bethenny. »

Si Frankel était resté dans la série, McSweeney aurait eu ce lien avec l’ancien de RHONY. Au lieu de cela, il est dit que le nouvel ajout sera présenté comme l’ami de Tinsley Mortimer.