D’où vient El Cuco? Lien et histoire expliqués! – HITC

La récente série Sky est un carburant de cauchemar expert.

L’Outsider a généré de sérieuses intrigues à El Cuco…

Stephen King, vous savez vraiment comment nous faire paniquer!

L’auteur américain de 72 ans est sans doute l’écrivain d’horreur le plus connu de sa génération et a constamment captivé les lecteurs pendant des décennies.

Son travail est plein de peurs et de chocs, mais grâce à une multitude de thèmes plus profonds qui le préoccupent, il y a toujours tellement plus à King. Les œuvres les plus remarquables sont It, The Shining, Misery, Pet Sematary, The Green Mile… honnêtement, il serait beaucoup trop facile de continuer à citer sa vaste gamme de romans influents.

Heureusement pour nous, il a encore la capacité inébranlable d’impressionner, comme son livre de 2018 The Outsider l’a récemment prouvé. Comme beaucoup de ses autres œuvres, il était mûr pour l’adaptation.

L’étranger

* AVERTISSEMENT: SPOILERS *

Développée par Richard Price, cette adaptation de la mini-série Sky de King’s The Outsider a été largement saluée par le public.

C’est mystérieux, graveleux, sombre et honnêtement, c’est exactement comme cela aurait dû se passer.

À la suite d’un meurtre horrible, les enquêteurs et les responsables sont perplexes devant les preuves contradictoires qu’ils commencent à rassembler. Au fur et à mesure que l’affaire progresse, les choses deviennent beaucoup plus inexplicables, et le public soupçonne rapidement qu’une révélation époustouflante est juste au coin de la rue pour faire tomber leurs chaussettes.

C’était certainement le cas. L’outsider auquel le titre fait référence est en fait El Cuco. Dans la série, ce monstre est capable de prendre l’ADN des autres et d’en devenir une autre version tordue. Cependant, ce n’est pas seulement un Pennywise recyclé… cela a été entièrement inspiré par un conte populaire de renom!

D’où vient El Cuco?

Comme l’a souligné Refinery29, l’étrange histoire d’El Cuco remonte à loin.

La créature a été décrite pour la première fois par un historien grec – Diodorus Siculus – né en 90 avant JC. Dans certains textes, il a écrit sur des soldats ibériques faisant des offrandes à une créature, perçant des têtes sur des lances pour l’apaiser.

Mais l’historien ne l’a pas appelé El Cuco. On pense que le nom dérive de «noix de coco», mais ce n’est pas exactement une chose sur laquelle les historiens sont fermement d’accord.

C’est depuis une mythologie sinistre adoptée, et de nombreux parents sont connus pour dire à leurs enfants que la créature les obtiendra s’ils ne se comportent pas.

Explorer El Cuco

Selon la source précédente, El Cuco est essentiellement un monstre avec un goût pour les enfants et peut prendre de nombreuses formes – comme exploré dans The Outsider.

C’est fondamentalement le boogeyman dans le contexte des cultures espagnole et latino-américaine. Les premiers récits décrivent également l’être comme ayant la tête d’un dragon, mais il existe de nombreuses variantes selon l’emplacement.

L’histoire du Mexique en décrit une bête aux yeux rouges impossible à capturer, et les contes du Brésil peuvent parfois favoriser la description d’un hybride homme-alligator.

Il y avait donc beaucoup à inspirer King. Pourtant, il allait toujours ajouter sa propre saveur à la créature, en se l’appropriant. Il a certainement réussi ça!

