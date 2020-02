D’où vient Tyson Fury et où vit maintenant The Gypsy King? – HITC

Tyson Fury: The Gypsy King d’ITV arrive sur nos écrans le 13 février.

Tyson Fury est l’un des plus grands noms de la boxe professionnelle et il n’est pas difficile de voir pourquoi après une carrière de hauts et de bas incroyables qui l’a vu participer à certains des matchs de boxe les plus chaudement disputés ces dernières années.

En plus d’être l’un des combattants les plus féroces du sport, Fury a souvent été au cœur de nombreuses controverses, non seulement en boxe mais aussi autour de son héritage qui lui a valu le surnom de Gypsy King.

Pour approfondir la vie de Tyson Fury, ITV offre désormais aux téléspectateurs une chance d’avoir un aperçu des coulisses du boxeur poids lourd et de sa vie loin du ring.

Tyson Fury: The Gypsy King sur ITV

La nouvelle série documentaire en trois parties d’ITV, intitulée Tyson Fury: The Gypsy King, suit Fury au cours de plusieurs mois alors qu’il se prépare pour son match revanche très attendu avec Deontay Wilder après que leur match d’origine ait été controversé comme un tirage au sort en décembre 2018.

Nous rejoignons Fury pendant qu’il s’entraîne, nous passons du temps avec sa famille et, plus important encore, nous voyons ce qui fait vibrer ce personnage flamboyant en explorant ses racines et ses motivations.

Le premier épisode de The Gypsy King arrive le 13 février à 21h sur ITV tandis que le deuxième épisode suit le jeudi 20 février à peine deux jours avant la revanche très attendue du 22 février.

D’où vient Tyson Fury?

Tyson Fury est né dans la banlieue de Wythenshawe à Manchester en août 1988 et était prématuré de trois mois, ne pesant qu’une livre (450 g) à la naissance.

La boxe a toujours été une source d’inspiration pour Tyson, car les parents de Fury, tous deux d’Irlande, ont nommé leur fils Tyson d’après la légende de la boxe Mike Tyson, car il aurait besoin d’être un combattant pour survivre à sa naissance prématurée, ce qu’il a bien sûr fait.

Tout au long de sa carrière de boxeur, Tyson a pris le surnom de Gypsy King, qui découle du fait qu’il est issu de l’héritage des voyageurs irlandais.

Cela a causé pas mal de problèmes à Fury lorsqu’il a tenté d’obtenir la double nationalité, car son père, John, n’était pas officiellement enregistré dans le comté de Galway à sa naissance dans les années 1960.

Tyson Fury lors d’une conférence de presse en 2018.

Où vit-il aujourd’hui?

Après avoir grandi à Wythenshawe, à Manchester dans le nord-ouest de l’Angleterre, Fury est resté fidèle à ses racines et vit maintenant dans la ville de Lancecire à Morecombe avec sa femme Paris et leurs cinq enfants.

Avant les élections générales de 2015, la BBC a rapporté que Fury prévoyait de se présenter comme candidat indépendant dans sa circonscription locale de Morecombe et Lunesdale, mais qu’en fin de compte, il ne s’est pas présenté.

Tyson Fury: Gypsy King arrive en trois parties, dont la première arrive sur nos écrans sur ITV à 21h le 13 février.

Dans d’autres nouvelles, pourquoi n’est-ce pas Midsomer Murders ce soir? La série 21 s’éloigne d’ITV