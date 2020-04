Douches au centre du pays

Mexique.— Les canaux à basse pression en interaction avec la divergence de hauteur devraient provoquer des précipitations avec douches en soirée au Chiapas, Mexico, l’État de Mexico, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala et Veracruz.

En plus des averses, des pluies isolées sont attendues à Morelos, Querétaro et San Luis Potosí.

Les précipitations seront accompagnées de décharges électriques, de tempêtes de grêle et de fortes rafales de vent pendant la tempête, avec des vitesses de 60 à 70 kilomètres par heure (km / h) dans les régions d’Oaxaca et de Veracruz; de 50 à 60 km / h en Quintana Roo, Tabasco et Yucatán, et avec des séquences de 40 à 50 km / h à Hidalgo, Puebla et San Luis Potosí.

De plus, on estime que le front froid numéro 56, situé dans le nord et le nord-est du Mexique, générera des pluies et des vents isolés avec des rafales de 40 à 50 kilomètres par heure (km / h) dans les régions de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas. .

La vague de chaleur sera maintenue dans la péninsule du Yucatan, à l’ouest, au centre, au nord-est, à l’est, au sud et au sud-est du territoire national, avec des valeurs supérieures à 35 degrés Celsius dans 26 entités du pays, en raison d’un système à haute pression dans les niveaux moyens de l’atmosphère.

Il est prévu que Campeche, Chiapas, le nord-ouest de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz et Yucatan, puissent dépasser la 45 degrés Celsius, tandis que des températures maximales de 40 à 45 degrés Celsius sont estimées dans le nord-est de Hidalgo, Jalisco, Michoacán et Morelos.

De même, des températures de 35 à 40 degrés Celsius sont attendues en Basse-Californie, en Basse-Californie du Sud, à l’est de Coahuila, Colima, le sud-ouest de l’État de Mexico, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa et le sud de Sonora.

En revanche, pendant la matinée, des températures minimales de -5 à 0 degrés Celsius sont attendues dans les régions montagneuses de Chihuahua et Durango.

