Doug Jones suggère que son film “Nosferatu” pourrait enfin être terminé bientôt

Annoncé en 2016, David Lee Fisher a été fixé pour diriger une nouvelle vision du classique de l’horreur Nosferatu, avec Doug Jones (Hellboy, La forme de l’eau) incarnera le comte Orlok.

Le film a été décrit comme un «remix» du classique de F.W. Murnau de 1922, utilisant «un mélange d’action en direct combiné avec des arrière-plans numériques colorisés recréés à partir du film original».

Cela fait quelques années que nous n’avons entendu qu’un coup d’œil sur le projet, au point que nous nous demandions s’il avait jamais trouvé son chemin devant les caméras.

Mais il semble que ce soit le cas, comme Jones l’a fait sur Twitter cette semaine pour faire le point. “Merci de votre patience”, a lancé l’acteur sur le tweet en partageant une photo du tournage du film.

“On me dit que les effets visuels, combinant l’ancien et le nouveau, ne sont qu’à quelques clichés de l’achèvement, et la conception sonore / la partition musicale est en cours”, a poursuivi Jones. “Restez à l’écoute!!”

Découvrez les photos de Jones en tant que Nosferatu ci-dessous, partagées dans le cadre du Kickstarter 2018.

Quoi de neuf avec notre @NosferatuRemix?… Merci de votre patience! Photo sur le plateau de @MoMeinhart en train de retoucher mon maquillage du comte Orlok. On me dit que les effets visuels, combinant l’ancien et le nouveau, ne sont qu’à quelques clichés de l’achèvement, et la conception sonore / la partition musicale est en cours! Restez à l’écoute!! pic.twitter.com/RNw3KIVK7R

– Doug Jones (@actordougjones) 10 mars 2020