Doug Judy se marie

Brooklyn Nine-Nine vient de sortir un épisode qui combine tout ce que les fans de la série aiment. Comme le dirait Stefon dans Saturday Night Live, «The Takeback» a tout. Holt revient en tant que capitaine, il y a un casse (en quelque sorte), et Doug Judy est de retour.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for the most recent episode of Brooklyn Nine-Nine.]

Craig Robinson et Andy Samberg | Vivian Zink / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Jake n’est pas invité au mariage de Doug Judy

Le froid s’ouvre lorsque Rosa dit à Jake qu’il a besoin d’être interrogé. Quelqu’un qu’elle a amené a été trouvé avec une invitation au mariage de Doug Judy. Cela bouleverse naturellement Jake, et il rencontre Doug Judy pour lui demander pourquoi il n’a pas été invité.

Doug Judy explique que même s’il n’est plus un criminel, certains de ses amis le sont. Jake convainc Doug Judy de le laisser suivre son week-end de célibataire sous un pseudonyme criminel. Ce plan se déroule assez bien jusqu’à ce que les amis de Doug Judy volent un client de l’hôtel.

Jake s’est révélé être un flic, mais il propose un plan pour ne pas arrêter les amis de Doug Judy. Ils font un casse inverse, et ils travaillent tous ensemble pour remettre les diamants. C’est un retour amusant mais bref au format de braquage que les fans de Brooklyn Nine-Nine connaissent bien, et cela permet hilarante à Andy Samberg de prétendre être un artiste ASMR.

L’épisode “Brooklyn Nine-Nine” ne prend pas assez de temps

Au lieu d’être divisé en deux intrigues distinctes, cet épisode de Brooklyn Nine-Nine aborde trois intrigues. Il laisse «The Takeback» fonctionner comme un épisode de remplissage, mais cela signifie également qu’aucun des trois intrigues n’est entièrement étoffé.

Holt est redevenu capitaine Holt, mais l’épisode n’explore pas le changement de pouvoir entre Holt et Terry. Au lieu de cela, l’objectif principal de leur intrigue est centré sur le fait que Terry ait accidentellement jeté une carte de visite prisée par Holt.

Terry se bouscule avec Rosa pour essayer de faire une carte de remplacement, jusqu’à ce que Holt révèle qu’il y avait un message écrit au dos dont ils n’étaient pas au courant. Les deux parviennent à convaincre Holt qu’il n’a pas besoin d’une carte de visite de quelqu’un qu’il a échoué comme motivation, car il a aidé tant de personnes tout au long de sa carrière. Au lieu de montrer la dynamique de Terry et Holt, c’est vraiment le lien entre Rosa et Holt qui brille, car Holt laisse Rosa prendre le crédit et rien à blâmer pour la situation.

Ailleurs dans l’enceinte, Amy annonce qu’ils sont en mesure d’obtenir un autre distributeur automatique. Bien sûr, cela attire l’attention de Charles, Hitchcock et Scully. Charles veut un distributeur de fruits de mer, tandis que Hitchcock et Scully en veulent un qui prépare des pizzas surgelées. Celui qu’ils choisissent a bien sûr une tension trop élevée pour la prise et se casse, donc l’épisode se termine avec l’enceinte ayant le même nombre de distributeurs automatiques qu’auparavant.

Jake est invité au mariage

De retour à l’enterrement de vie de garçon de Doug Judy, le braquage inversé se déroule sans accroc. Malgré cela, Jake a tout de même appelé la police et fait arrêter les amis de Doug Judy. En guise de punition, Doug et Trudy Judy forcent Jake à rentrer à New York commercialement au lieu du jet privé qui leur a été prêté par Mark Cuban.

À la fin de l’épisode Brooklyn Nine-Nine, Doug Judy apparaît et révèle ce que les téléspectateurs auraient dû soupçonner depuis le début. Il avait une longueur d’avance sur Jake tout le temps et a orchestré le tout. Il avait besoin d’un moyen pour éloigner ses amis criminels de son mariage sans que sa sœur se doute de quoi que ce soit. Non seulement Doug Judy invite Jake et Amy à son mariage, mais il demande à Jake d’être son homme d’honneur.